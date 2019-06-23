В Харькове копы пресекли попытку подкупа избирателей

Харьковчанам раздавали коробки с лекарствами от имени кандидата

Фото: AFP

В Киевском районе Харькова на территории избирательного округа №169 горожанам раздавали коробки с лекарствами от имени одного из кандидатов в депутаты Верховной Рады.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, было открыто уголовное производство по статье "подкуп избирателя", которая грозит наказанием в виде заключения на срок до семи лет и лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

С начала избирательной кампании в полиции Харьковской области зарегистрировали 18 сообщений о нарушениях Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины". Пока еще информация, изложенная в заявлениях, проходит проверку.

Как сообщалось, партия "Слуга народа" в Центральной избирательной комиссии зарегистрировала для участия в выборах в Верховную Раду 199 кандидатов, подав соответствующие документы.

Также мы писали, что "Оппоблок" подал документы на регистрацию в ЦИК. Среди главных приоритетов партии – установление мира и возрождение экономики.

7 июня пять оппозиционных партий – "Оппозиционный блок", "Наши", "Видродження", "Доверяй делам" и "Партия мира и развития" заявили о совместном участии в парламентских выборах и заключили меморандум единства оппозиционных сил.

Тем временем в ЦИК массово несут документы на регистрацию – как самовыдвиженцы, так и политические партии. Подробней смотрите в видеосюжете:

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