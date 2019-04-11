В Чернигове и на Волыни полиция расследует возможный подкуп избирателей

Появилось видео о возможном подкупе избирателей в двух регионах

В Чернигове и на Волыни полиция расследует возможный подкуп избирателей. Фото: Нацполиция

В Чернигове и Волынской области полиция начала расследование информации о возможном подкупе избирателей накануне второго тура выборов президента Украины.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, несколько уголовных производств были открыты после получения заявлений о попытках подкупа в Чернигове и Волынской области.

Так, 10 апреля в Черниговский отдел полиции поступило анонимное сообщение о том, что в городе находится группа людей, которые раздают деньги в обмен на поддержку одного из кандидатов.

По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа. Офис был закрыт, но вскоре оттуда начали выходить люди, а один из присутствовавших "злостно препятствовал работе полицейских".

В тот же день в Киверцовский отдел полиции в Волынской области поступило сообщение от местного жителя о возможном нарушении избирательного законодательства в поселке Олыка.

"По словам заявителя, в Доме культуры неустановленный человек осуществлял выплату-расчет денежных средств волонтерам, которые вели агитацию в пользу одного из кандидатов на выборах президента Украины", – добавили в МВД.

В ходе проведения первоочередных следственных действий было установлено, что к совершению данного преступления могут быть причастны двое жителей Киева.

У них изъяли свыше 700 тысяч гривен. Полицейские разыскивают свидетелей и очевидцев возможного правонарушения.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как во время первого тура в Харьковской области на участках было меньше бюллетеней, чем зарегистрированных избирателей.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " В Чернигове и на Волыни полиция расследует возможный подкуп избирателей". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.