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В Чернигове и на Волыни полиция расследует возможный подкуп избирателей

Сегодня, 19:38

Появилось видео о возможном подкупе избирателей в двух регионах

В Чернигове и на Волыни полиция расследует возможный подкуп избирателей
В Чернигове и на Волыни полиция расследует возможный подкуп избирателей. Фото: Нацполиция

В Чернигове и Волынской области полиция начала расследование информации о возможном подкупе избирателей накануне второго тура выборов президента Украины.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, несколько уголовных производств были открыты после получения заявлений о попытках подкупа в Чернигове и Волынской области.

Так, 10 апреля в Черниговский отдел полиции поступило анонимное сообщение о том, что в городе находится группа людей, которые раздают деньги в обмен на поддержку одного из кандидатов.

По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа. Офис был закрыт, но вскоре оттуда начали выходить люди, а один из присутствовавших "злостно препятствовал работе полицейских".

В тот же день в Киверцовский отдел полиции в Волынской области поступило сообщение от местного жителя о возможном нарушении избирательного законодательства в поселке Олыка.

"По словам заявителя, в Доме культуры неустановленный человек осуществлял выплату-расчет денежных средств волонтерам, которые вели агитацию в пользу одного из кандидатов на выборах президента Украины", – добавили в МВД.

В ходе проведения первоочередных следственных действий было установлено, что к совершению данного преступления могут быть причастны двое жителей Киева.

У них изъяли свыше 700 тысяч гривен. Полицейские разыскивают свидетелей и очевидцев возможного правонарушения.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как во время первого тура в Харьковской области на участках было меньше бюллетеней, чем зарегистрированных избирателей

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Тег подкуп, избиратели, Чернигов, подкуп избирателей, волынская область

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