Политики высказались о новых выборах в Киеве

В «Слуге народа» настаивают на перезагрузке столичной власти, а Виталий Кличко не исключил перевыборов Киеврады

Во фаркции "Слуга народа" настаивают на полной перезагрузке власти в столице. Об этом рассказал народный депутат Александр Ткаченко. Как он объяснил, в Киеве не учитывают потребностей горожан, процветают коррупция и засилье власти. Поэтому лучшим выходом будут перевыборы мэра столицы и Киеврады.

"Снова не собралась сессия Киевсовета. И нам кажется, что наступил момент, когда стоит сказать, что власть в Киеве нужно тоже перезагружать. Мы будем рассматривать вопрос о досрочных выборах", – заявил народный депутат Александр Ткаченко (фракция партии "Слуга народа").

Мэр столицы Виталий Кличко, в свою очередь, настаивает – Киевраду восьмого созыва действительно время распускать. Депутаты, говорит, совсем не хотят работать. Накануне даже не смогли собрать необходимого для принятия решений кворума. Зарегистрировались только 46 избранников.

"Сегодня Киевсовет не собрал кворума. И это накануне начала отопительного сезона, бюджетного процесса. Когда нужно решать много вопросов по обеспечению жизнедеятельности города. Мне неинтересны чьи-то договорняки и манипуляции! За это депутаты будут нести ответственность перед киевлянами, которые их выбирали. И, судя, по всему уже скоро", – заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, возможны ли досрочные выборы в столице уже в этом году, и если да, то кто имеет наибольшие шансы на победу.

При этом напомним, что ранее Виталий Кличко был снят с должности главы Киевской городской государственной администрации.

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