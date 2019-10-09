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Разумков рассказал, когда Рада окончательно утвердит законопроект о столице

9 октября, 21:29

Законопроект прошел первое чтение в парламенте

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Законопроект о столице Украины будет утвержден в целом через месяц-полтора, прогнозирует председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Я думаю, что максимум через месяц-полтора мы его примем", - сказал Разумков в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу законопроект (№2143-3) о столице – городе-герое Киев, которым предлагается разделить полномочия и должности киевского городского головы и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и снова ввести районные государственные администрации в столице.

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В свою очередь, киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что законопроект о столице, который прошел первое чтение в парламенте, нарушает Конституцию Украины и не может быть принят без выводов Венецианской комиссии.

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Как сообщали новости "Сегодня", столичный мэр Виталий Кличко заявлял, что пойдет на выборы в Киеве с обновленной политсилой. Кроме того, он также заявил о необходимости объединения усилий, однако не уточнил, с какой из партий.

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Киев Рада столица законопроект Дмитрий Разумков

Источник: Интерфакс-Украина

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