Роспуск Киеврады: стала известна дата консультаций Кличко с главами фракций

Фото: Киеврада

Консультации мэра Киева Виталия Кличко с лидерами фракций и депутатских групп Киеврады по поводу досрочного прекращения полномочий депутатов городского совета состоятся 17 сентября. Об этом сообщает пресс-служба столичного горсовета.

"Во вторник, 17 сентября, в 17:00 пройдут консультации мэра столицы Виталия Кличко с лидерами фракций и депутатских групп Киевского городского совета о досрочном прекращении полномочий Киеврады VIII созыва", – говорится в сообщении.

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Напомним, 12 сентября должна была начаться первая сессия Киеврады после четырехмесячного перерыва, на которую было вынесено более сотни важных вопросов. Однако в назначенное время заседание не началось, поскольку, видимо, многие депутаты попросту не пришли на сессию. В результате мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в скором времени будет инициировать консультации с главами фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киеврады текущего созыва.

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При этом народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко заявил, что его политическая сила будет инициировать досрочные выборы в столице – как мэра, так и Киеврады. По его словам, выборы будут проводиться в Киеве по новому закону о столице, проект которого пока что еще только готовится в Верховной Раде. Отметим, что ранее в ряде СМИ, в частности, в издании "Левый берег", появилась информация, что готовящийся законопроект о столице откроет путь к проведению внеочередных выборов в Киеве на 8 декабря 2019 года.

Вместе с тем, ранее Виталий Кличко был снят с должности главы Киевской городской государственной администрации.

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