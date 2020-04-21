Сколько доплатили медиками, работающими с больными COVID-19: цифры от Кличко

По словам мэра, врачи получили за март от 30 до 50 тысяч гривен

Мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 21 апреля сообщил, что столичные врачи, которые работают с инфицированными коронавирусом и людьми с подозрением на COVID-19, получили доплаты за март.

По его словам, доплаты начислили в девять должностных окладов за работу с 13 марта.

"На это Киев из городского бюджета выделил почти 10,8 миллиона гривен. Таким образом врачи за март получат в среднем от 30 до 50 тысяч гривен, медсестры – 25-30 тысяч и младший медицинский персонал – 20-25 тысяч гривен", – сказал мэр.

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Кличко заявил, что в среднем доплата за март медперсоналу, работающему с зараженными коронавирусом, составляет: врачам – 17 000 гривен, медицинским сестрам – 13 000 гривен, младшему медицинскому персоналу – 11 000.

Также работникам Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, в частности, медикам выездных бригад и санитарам, которые дезинфицируют машины, дадут премию за март. На это выделили 12,4 млн гривен. Так, в среднем за этот период врачи Центра получат премию в 9,8 тысячи гривен, фельдшеры – 5,5 тысячи, а санитары – 1,9 тысячи гривен.

Напомним, ранее больница №6 в Медгородке перестала принимать пациентов из-за заражения коронавирусом медиков.

Также сообщалось, что Киеврада в конце марта скорректировала бюджет и программу социально-экономического развития столицы на фоне карантина и распространения коронавируса. Согласно решению городского совета, из местного бюджета Киева направлено 983,9 млн грн для медицинской отрасли столицы.

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