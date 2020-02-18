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"Стеклянный" мост в Киеве: стала известна окончательная цена строительства

18 февраля, 10:25

Город заплатил за переправу 278,5 млн гривен, а с обустройством прилегающих парков - 306 млн гривен

Фото: facebook.com/pishovelomist

Фото: facebook.com/pishovelomist

Строительство велосипедно-пешеходного моста обошлось Киеву в 278,5 млн гривен, а с обустройством прилегающей территории, в частности, Крещатого парка, Владимирской горки и фонтана, в 306 млн гривен. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"По факту, мост обошелся в 278,5 миллиона гривен. Плюс проектные и другие дополнительные работы. Всего на мост с прилегающими объектами и территорией (в частности, парков "Крещатый" и "Владимирская горка", фонтаном) город потратил 306 миллионов гривен хотя, по предварительным расчетам, на весь комплекс работ и объектов предусматривалась сумма почти 420 миллионов", – написал Кличко.

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При этом мэр отметил, что ему приятно, когда переправу называют "мостом Кличко".

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Напомним, буквально сразу после открытия с дорогим мостом и его стеклянным полом начались проблемы. На следующий день после открытия переправы, в конце мая, посетители заметили первое треснувшее стекло. Появилась версия, что стекло обстреляли снизу. В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что имеет место диверсия и к виновным будет применено самое строгое наказание. Он пообещал, что существующую систему видеонаблюдения на мосту расширят за счет дополнительных камер под переправой.

Позже трещины на "мосту Кличко" заметили и на боковых перилах. Однако, несмотря на проблемы, новая достопримечательность Киева привлекает множество горожан и гостей столицы.

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Киев мост Владимирская горка

Источник: Сегодня

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