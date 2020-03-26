Киев из-за коронавируса уже потерял миллиард гривен – Кличко

Ранее мэр оценивал в один миллиард гривен потери за весь период карантина

Киев в связи с ограничениями, введенными из-за распространения коронавируса, уже потерял миллиард гривен. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге 26 марта.

Согласно данным Кличко, в случае обострения ситуации эта цифра возрастет.

Кроме того, мэр обратился к Кабмину не лишать город 13 миллиардов доходов из местных акцизов и субвенций.

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"Правительство планирует лишить громады местных акцизов и дополнительных субвенций. На сумму почти 13 млрд гривен! Это колоссальная сумма. В такой кризис правительство должно поддержать местное самоуправление, а не пускать его с котомкой по миру", – заявил мэр, напомнив, что 26 марта Киеврада соберется на внеочередное заседание для пересмотра бюджета.

В тренде Кличко назвал ключевой инструмент в борьбе с коронавирусом

При этом экономические эксперты говорят, что из-за карантина Украина потеряет 2-5% своего ВВП. Как Кабмин реагирует на ситуацию, смотрите на видео:

Напомним, по состоянию на полдень 26 марта в Киеве зафиксировано 40 случаев заражения коронавирусом. В Киевской области сейчас – 25 случаев.

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