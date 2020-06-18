Требовал 15 тыс. долларов взятки: в Киеве задержали родственника чиновника КГГА (фото)

В Киеве задержали мужчину, который за деньги предлагал бизнесмену "решить вопрос" с арендой земли в столице через чиновников Киевской городской государственной администрации (КГГА) и Киевсовета. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

"Он требовал от бизнесмена 15 тысяч долларов за содействие возобновления договора аренды земельного участка коммерческого назначения в Голосеевском районе. По версии следствия, для проведения сделки злоумышленник привлек своего родственника, который работает на руководящей должности в КГГА. В ходе проведения контроля за совершением преступления, правоохранители задокументировали получение мужчиной первой части неправомерной выгоды в размере $5000", – говорится в сообщении.

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Мужчину задержали 17 июня при получении второго "транша" в 10 тысяч долларов.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины и привлечении к уголовной ответственности должностных лиц КГГА.

Продолжается досудебное расследование для установления других лиц, возможно, причастных к сделке.

В столичной прокуратуре уточнили, что задержание прошло на автостоянке у столичного торгового центра оперативными работниками совместно с прокурорами местной прокуратуры.

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На задержание отреагировал и мэр Киева Виталий Кличко.

"Разоблачен и задержан человек, который пытался использовать свои личные связи с чиновниками КГГА и депутатами Киевсовета для решения земельных вопросов. Решить за деньги", – написал городской глава на своей странице в Facebook, уточнив, что речь идет о работниках управления обеспечения деятельности постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.

При этом фамилия задержанного и имена чиновников, которые были с ним связаны, не называются.

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"Хочу еще раз подчеркнуть: нулевая толерантность к коррупции! Ответственность по закону всех, кто ошибся и погнался за нечестными деньгами. Вычистим всех", – заявил Кличко.

Напомним, не так давно в центре коррупционного скандала оказался заместитель Кличко – первый замглавы КГГА Николай Поворозник. Сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задокументировали вымогательство Поворозником неправомерной выгоды от представителя компании-застройщика. Сам чиновник заявил, что взяток никогда не брал, а Кличко отстранил его от занимаемой должности на время расследования.

Также в Киеве на взятке в 10 тысяч долларов поймали члена Общественного совета при КГГА.

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