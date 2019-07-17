В Киеве кандидаты в нардепы страдают гигантоманией и устраивают развлечения в Бабьем Яру

С начала предвыборной кампании в Киеве зарегистрировано 423 факта нарушений

Фото: И. Ковальчук.

Предвыборная кампания выходит на финишную прямую. Чтобы завоевать сердца избирателей, у кандидатов в парламент осталось всего три дня, и в Киеве соперники придумывают все более изощренные способы агитации. Но жителям столицы не всегда нравится креатив.

Политическими плакатами и билбордами и так завешены все городские улицы, но некоторые кандидаты хотят во что бы то ни стало выделиться. Один из таких разместил свой гигантский портрет на жилом доме на Троещине. Реклама заняла практически всю торцевую стену 14-этажки! Впечатляющих размеров агитационный баннер — на 300 квадратных метров — еще два дня назад "украшал" и фасад старого здания на ул. Б. Васильковской, 13/1. Оказалось, что еще и незаконно. В понедельник его демонтировали сотрудники КП "Киевреклама".

Жители Днепровского района были возмущены, когда один из претендентов в ВР на их округе вместе со своими листовками раздавал людям бесплатные хот-доги и напитки. А в Шевченковском кандидата упрекнули за то, что устроила агитацию с веселой музыкой и развлечениями в Бабьем Яру.

"Вам не рассказывали, что это место трагедии?" — негодуют киевляне.

Неординарный случай произошел и на Борщаговке.

"Возвращался с работы и застал в подъезде агитаторов, лазящих по почтовым ящикам. У нас они панельные, щелей, чтобы что-либо забросить нет, а открыть можно только ключами. Меня возмутило, что у чужих людей были ключи от всех панелей! На вопрос, откуда, они не ответили", — рассказал житель ул. Гната Юры Сергей Иванчук.

В полиции сообщили, что с начала предвыборной кампании в Киеве зарегистрировано 423 факта нарушений избирательного законодательства.

"Большинство из них связаны с незаконной агитацией — 262 случая", — говорят в ГУ НП Киева.

Зачастую нарушители отделываются профбеседой или штрафами. Всего полицейские составили 124 админпротокола: за размещение политрекламы в запрещенных местах или без указания необходимых данных (штраф от 51 до 170 грн), за нарушение порядка ведения предвыборной агитации (170—1700 грн). Но также расследуют и 21 уголовное производство. В том числе семь — по фактам подкупа избирателей, четыре — за хулиганство, три — по случаям уничтожения имущества. Тут наказание может быть вплоть до тюрьмы. Как раз вчера жители бул. Леси Украинки пожаловались в полицию, что неизвестные предлагают людям деньги и продукты за голоса. Злоумышленников ищут, им грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Василькове полиция открыла очередное уголовное производство по факту подкупа избирателей.

Отметим, что почти 1700 нарушений зафиксировала полиция в ходе предвыборной кампании. Основные из них: косвенный подкуп избирателей и незаконная агитация.

Напомним, внеочередные выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года. Всего в избирательном бюллетене будет 22 политические силы.

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