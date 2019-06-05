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В Киеве появилось приложение для покупки проездных и жалоб на ямы на дорогах

5 июня, 10:36

Главное преимущество приложения — это быстрое получение городских услуг

Фото: Данил Павлов, Сегодня

В столице презентовали приложение для смартфона Kyiv Smart City, которое позволит киевлянам покупать поездки в общественном транспорте, платить коммунальные платежи и многое другое. Приложение для Android и iOS создали за три месяца в рамках реализации концепции "Киев в смартфоне". В КГГА отмечают, что его разработкой занимались IT-специалисты КП ГИОЦ, поэтому денег на создание приложения не ­
тратили. 

По словам директора департамента информационно-коммуни­каци­онных технологий КГГА Юрия Назарова, главное преимущество приложения — это быстрое получение городских услуг и без траты времени на общение с чиновниками.

"Сейчас в приложении идет голосование за наиболее полезные сервисы: е-билет, оплата ЖКУ и парковки, жалобы о ямах на дорогах, электронные петиции, общественный бюджет и другое. Голосование будет постоянным, и те сервисы, которые наберут больше голосов, будут реализованы нами в первую очередь", — рассказал Назаров.

Он также отметил, что новая функция в приложении будет появляться раз в две недели.

"Через две недели запускаем систему оповещения граждан, где киевляне смогут узнать график отключения горячей воды и информацию про ограничение движения транспорта на улицах из-за ремонтов. Даже планируем публиковать городские новости", — уточнил чиновник.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ. Регистрация в приложении пока необязательна, но для некоторых сервисов, которые запустят позже, она будет необходима. Например, для подачи петиции или голосования за проекты общественного бюджета. Персонализировать приложение можно через "Киев ID" и соцсети. Впрочем, у нас с входом в приложение возникла проблема. В профильном департаменте пообещали, что все исправят к середине июня, а также расширят возможность обратной связи с помощью мессенджеров
 — Viber и Telegram. В КП ГИВЦ уверяют, что персональные данные пользователей защищены и посторонние лица не будут иметь доступа к ним.

Пока в приложении работает лишь одна функция: покупка одноразового билета на проезд и пополнение е-билета. Для этого нужно подвязать свою банковскую карточку, после чего нажать "Купить поездки". Если вы уже пользуетесь е-билетом, в приложении будет отображаться история поездок по транспортной карте. 

Ранее мы писали, что в общественном транспорте столицы В КГГА заявили о появлении у "Единого билета" новой возможности — теперь его можно добавить в приложение Apple Wallet и рассчитываться за проезд с помощью айфона. "Сегодня" испытали новую функцию и проверили, как решаются старые недочеты.

Также мы писали о ЧП на транспорте. В одной из столичных маршруток водитель зажал дверью ребенка.


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Тег Киев, телефон, власти

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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