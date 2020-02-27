В Киеве пройдут спецучения в больнице на случай коронавируса

Также в ряде медучреждений, по словам Виталия Кличко, подготовлены боксы в инфекционных отделениях

В Киеве определены больницы, где подготовленные боксы в инфекционных отделениях, которые смогут принимать людей на карантин и лечение в случае возможного распространения коронавируса. Также в столице пройдут специальные учения для медиков. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на заседании Киеврады в четверг, 27 февраля.

"Вы видите, какая ситуация и насколько взволнованы украинцы по поводу возможного распространения коронавируса. В столице и в стране случаев заболеваний не зарегистрировано. Но мы должны быть готовы к тому, если такое случится. В Киеве определены больницы, где подготовлены боксы в инфекционных отделениях, которые смогут принимать людей на карантин и лечение", – цитирует Кличко пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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Уточняется, что в пятницу, 28 февраля, в одной из столичный больниц вместе со специалистами Министерства здравоохранения проведут обучение для медиков – как оперативно и слаженно действовать в ситуациях выявления случаев заболевания или подозрения на коронавирус.

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Напомним, на сегодняшний день вспышка коронавируса зафиксирована уже в 48 странах. Число больных превысило 80 тысяч, около 2800 человек умерли. Читайте все подробности об эпидемии с онлайн-картой распространения коронавируса.

Отметим, что в Италии зафиксировано заражение украинки коронавирусом. Она находится в больнице Неаполя.

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