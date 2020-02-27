ЕС должен готовиться к обширному распространению коронавируса – Еврокомиссия

Страны Евросоюза должны представить Еврокомиссии (ЕК) национальные планы борьбы с распространением коронавируса в Европе из-за вспышки болезни в Италии. Об этом заявила еврокомиссар по здравоохранению и продовольственной безопасности Стелла Кириакидис на пресс-конференции в Риме по итогам встречи с министрами здравоохранения Италии и сопредельных стран.

В свою очередь директор Европейского центра контроля и профилактики заболеваний (ЕЦКПЗ) Андреа Аммон заявила на той же пресс-конференции, что Евросоюз должен быть готов "к реализации сценария возникновения обширных зон распространения коронавируса" на своей территории. Впрочем, она отметила, что большая часть людей, заразившихся коронавирусом, выздоравливают, перенося его с легкими симптомами.

"Страны ЕС должны в ближайшее время представить национальные планы по противодействию распространению коронавируса", - заявила она. По ее словам, главной целью ЕС сейчас "остается сдерживание распространения заболевания".

Кириакидис также призвала страны сообщества "воздерживаться от несогласованных действий", включая одностороннее введение пограничного контроля в санитарных целях внутри зоны действия Шенгенского соглашения.

Реклама

"Мы не должны поддаваться панике, – подчеркнула еврокомиссар. – Необходимо бороться с недостоверной информацией о распространении коронавируса".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Китае.

В тренде Коронавирус бушует в Италии: что нужно знать

Главным центром распространения коронавируса в Европе стала Италия. Эта страна заняла третье место по количеству зараженных после Южной Кореи и Китая. В течение последних дней там обнаружили более 200 инфицированных COVID-19. Семь человек умерли. Более детально читайте в материале "Коронавирус бушует в Италии: что нужно знать".

Тем временем Министерство здравоохранения Украины обнародовало видеоматериалы, в которых разъясняется, что такое коронавирус COVID-19.

А также как защититься от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама