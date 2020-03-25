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В Киеве усилили контроль за соблюдением карантина: подробности

25 марта, 08:38

Наталья Руда

Власти прописали алгоритм, по которому должны действовать медучреждения при выявлении коронавируса

Столичные власти усилили контроль за соблюдением в городе карантина. Соответствующее решение было принято на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В частности, усиление карантинных мер коснулось киевских медиков.

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Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, руководителям учреждений здравоохранения в столице всех форм собственности поручено:

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  • временно прекратить проведение плановых мероприятий по госпитализации и плановых операций, кроме срочных и неотложных;
  • в случае получения положительного результата при проведении лабораторной диагностики COVID-19 экспресс-тестами, обеспечить доставку отобранных образцов в вирусологическую референс-лабораторию ГУ "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" с соблюдением требований транспортировки;
  • обеспечить подачу в течение двух часов экстренного сообщения "Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку" (№ 058/у) на каждый случай подозрения (заболевания) на COVID-19 с указанием информации о контактных лицах (по установленной форме) в территориальные подразделения ГУ "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" и Департамента здравоохранения КГГА;
  • при выявлении больных коронавирусной болезнью с легкими и средней степени тяжести формами заболевания обеспечить самоизоляцию больных по месту жительства и информировать об ответственности за нарушение правил карантина;
  • обеспечить мониторинг за состоянием пациентов, обратившихся в учреждения и которые были направлены на самоизоляцию с подозрением на коронавирус;
  • при выявлении тяжелых форм заболевания COVID-19, обеспечить их госпитализацию в определенные учреждения здравоохранения;
  • с целью определения тактики лечения при подозрении на коронавирус с признаками заболевания обеспечить активное тестирование на COVID-19 быстрыми тестами (на 7-й день заболевания) на первичном звене оказания медпомощи силами мобильных бригад неотложной помощи центров по оказанию первичной медико-санитарной помощи населению.

Напомним, в Киеве на данный момент зафиксирован 31 случай инфицирования коронавирусом.

Отметим, что тех, кто возвращается после объявления карантина в Украину из-за границы, будет проверять полиция:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев карантин коронавирус

Источник: Сегодня

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