В Киеве суд вернул проспектам Бандеры и Шухевича старые названия

Полный текст с мотивацией суда появится через пять дней

Фото: Wikipedia

В Киеве суд частично удовлетворил исковые требования и отменил решение о переименовании Московского проспекта на Бандеры и Ватутина на Шухевича.

Об этом в Facebook написал директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Полный текст с мотивацией будет через 5 дней. Получим полный текст, будем подавать апелляцию. Борьба продолжается", – говорится в сообщении.

Среди истцов называют народного депутата Ирину Бережную.

"Судья Чудак Олеся Николаевна, кстати судья, преследовавшая майдановцев, отменила решение Киевсовета. У истцов, российской агентуры во главе с гаспажой Бережной, была "нулевая правовая позиция", поэтому судья до последнего затягивала вынесение очередного позорного решения", - написал в Facebook директор Украинских студий стратегических исследований Юрий Сиротюк.

Напомним, что ранее депутаты Харьковского горсовета решили переименовать проспект Григоренко именем Жукова. Потом появился комментарий главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича, который пообещал, что Институт планирует обратиться в Генеральную прокуратуру, чтобы она провела проверку указанных обстоятельств и открыла уголовное производство. Кроме того, будет инициирована подача иска в административной суд по отмене решения Харьковского горсовета.

Напомним что против переименования проспекта Петра Григоренко выступила партия Петра Порошенко. А националисты ранее снесли памятник Жукову.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве суд вернул проспектам Бандеры и Шухевича старые названия". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"