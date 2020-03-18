Всех киевлян, которые выходят на улицу в карантин, призвали надевать маски

Ранее власти сообщали, что маски должны носить только те, кто ездит на общественном транспорте

Столичные власти в среду, 18 марта, призвали всех киевлян, которые выходят на улицу в карантин, надевать медицинские маски. Ранее медмасками призывали пользоваться только тех, кто ездит в общественном транспорте столицы.

"Правила поведения и рекомендации достаточно просты. Если все будут неукоснительно их соблюдать, это поможет спасти жизни и здоровья людей. Я еще раз повторяю: не выходите из дома без необходимости ограничьте социальные контакты. Если возникла насущная необходимость выйти на улицу – наденьте маску, соблюдайте дистанцию с другими людьми минимум 1,5 метра. Мойте руки, проветривайте помещение, термически обрабатывайте продукты. Будьте сознательными, заботьтесь о собственной безопасности", – сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

Он отметил, что все дети в столице должны оставаться по домам, а не играть во дворах.

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"Карантин – не каникулы, защитите здоровье собственных и чужих детей", – цитирует Поворозника пресс-служба КГГА.

Также в столице работает круглосуточная горячая линия "Совет врача по телефону": 15-83 со стационарного (бесплатно) и 044-235-01-01 – с мобильного (согласно тарифам оператора).

Напомним, что карантин в Киеве действует с 12 марта, с 17 марта ограничительные меры были ужесточены – закрыли метро, ТЦ, рестораны, кафе, театры, рынки и ярмарки, спортивные комплексы.

Также смотрите, как соблюдается масочный режим на транспорте в столице:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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