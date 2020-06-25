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Взрыв дома на Позняках: Зеленский выдал ключи от новых квартир (видео)

25 июня, 18:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В первую очередь получила жилье девушка, которая потеряла целую семью

Президент Владимир Зеленский передал ордера от новых квартир семьям, пострадавшим от взрыва в доме на Позняках в Киеве.

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Вместе с главой государства присутствовал и мэр Киева Виталий Кличко.

"Все 40 квартир – это под нашим личным контролем, все 40 квартир мы предоставим в ближайшие дни. Сейчас хотим отдать первые 12 квартир, в первую очередь, тем семьям, где дети. Думаю, это понятно. Дали квартиру Анастасии, которая потеряла всю семью, и Анатолию, который потерял отца", – сказал Зеленский.

Он пообещал жителям, пострадавшим от разрушения дома, любую помощь и выдал им ордера на новые квартиры.

Напомним, взрыв в жилой многоэтажке на столичных Позняках случился утром 21 июня. Вследствие взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. В результате ЧП погибли пять человек – две женщины и трое мужчин. Основной версией трагедии в доме на улице Саломеи Крушельницкой, 1/5, полиция называет взрыв газовоздушной смеси. Для решения жилищной проблемы жильцов аварийного дома, как писали новости "Сегодня", власти столицы готовы выделить 30 миллионов гривен. Также стало известно, какую компенсацию заплатят пострадавшим на Позняках.

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квартиры позняки Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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