Серьезных переломов у Насти нет, знакомые и родственники собирают ей вещи и деньги

У 18-летней Насти Недашковской, потерявшей при взрыве в доме на столичных Позняках всю семью, нет серьезных переломов, однако есть много царапин, рана на груди и раны на ногах. Об этом сообщают близкие и знакомые девушки в Telegram-канале "Поможем Насте", созданном для сбора помощи.

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Близкие Насти рассказали, что она училась в гимназии международных отношений №323 с углубленным изучением английского, была хорошисткой и к ней хорошо относились друзья и преподаватели. В прошлом году поступила в Национальный университет пищевых технологий, профессионально занималась pole dance и подрабатывала тренером.

Фото: instagram.com/aaaia.nk

Как сообщают в группе, мать, отец и брат Насти, которые погибли при взрыве, жили мирно и были неконфликтными людьми. Девушка проживала вместе с родителями на шестом этаже дома на ул. Саломеи Крушельницкой, 1/5.

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"Папа – машинист в "Укрзализныце", старший брат работал су-шефом в центре Киева на "Золотых воротах". Они жили в квартире №220 на шестом этаже, все окна выходили на проспект Петра Григоренко. Квартира была ухоженная, семья очень спокойная. Также у Насти было два любимых питомца – попугайчик по кличке Гоша и кошка Люся", - рассказали близкие Насти.

Во время взрыва, который произошел на седьмом этаже, вся семья была дома.

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"Сама Настя находилась в ванной, мама была на кухне, папа и брат – в разных комнатах. Насте на голову начал крошиться потолок, потом он начал падать, она услышала крик мамы, но не смогла пройти к ней, сразу побежала на лестницу. Жильцы говорят, что они отчетливо видели, как газ шел прямым потоком. Образовались завалы. Настя успела выбежать из ванной, но осталась без одежды и каких-либо личных вещей, телефон также остался там. У нее много царапин, рана на груди и раны на ногах, особо серьезных травм и переломов, слава богу, нет", - рассказали в канале помощи девушке.

Известно, что попугая Насти спасли, однако кошку найти не удалось. От квартиры остались руины. Сейчас девушке помогают друзья, родственники, одноклассники, собирают вещи и деньги, она занимается восстановлением документов.

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Настя опубликовала у себя в Instagram фотографии погибших родителей и брата, а также фото полученных ран.

Напомним, что взрыв в жилой многоэтажке на столичных Позняках произошел утром 21 июня. Взрывом вызваны разрушения пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. Вследствие ЧП погибли пять человек – две женщины и трое мужчин, спасатели достали их тела из-под завалов. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что под завалами дома погибших больше нет.

Основной версией трагедии в доме на улице Саломеи Крушельницкой, 1/5, полиция называет взрыв газовоздушной смеси. Взрыв квалифицирован правоохранительными органами по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Для решения жилищной проблемы жильцов аварийного дома, как писали новости "Сегодня", власти столицы готовы выделить 30 миллионов гривен.

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Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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