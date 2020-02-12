Аварийный мост Патона в Киеве: когда начнут его спасать

/ Фото: Сегодня

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Киевские чиновники вплотную занялись решением вопроса с аварийным мостом Патона. Планируется, что уже с 20 февраля на нем частично ограничат движение транспорта и специалисты приступят к изучению состояния его конструкций, возведенных в 1953 году.

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" поясняют, что вопрос о реконструкции аварийной переправы сдвинулся с мертвой точки 10 февраля, когда был подписан договор с Институтом стальных конструкций имени В. Н. Шимановского, специалисты которого будут проводить обследование переправы.

"Специалисты будут проверять состояние несущих конструкций моста имени Патона, проводить замеры, определять изношенность всех элементов моста, его опор. Работа будет выполнятся комплексно и займет несколько месяцев. После этого мы получим вывод специалистов и будем понимать, как проводить реконструкцию переправы. Специалисты должны составить полную картину того, что сегодня происходит с мостом. Предварительно работы начнутся с 20 февраля. На мосту Патона с этого дня планируется ограничить движение транспорта в двух крайних полосах движения по направлению на левый и правый берег Днепра", – сообщили сайту "Сегодня" в КК "Киевавтодор".

Там добавляют, что к проведению обследования будут привлекаться специалисты и других столичных институтов, в частности, Института имени Патона.

Напомним, чтобы начать реконструкцию аварийного моста Патона Министерство культуры, молодежи и спорта Украины должно временно снять с переправы охранный статус памятника архитектуры. В мэрии уверяют, что процесс принятия такого решения продвигается и позитивное решение ожидается в ближайшее время.

Ранее сайт "Сегодня" выяснял, как городские власти будут спасать один из самых старых мостов Киева и в чем причина задержки его ремонта. При этом сам мост находится в аварийном состоянии с 2014 года, а с 2018-го он был признан критически аварийным.

Кроме того, смотрите в сюжете, как сайт "Сегодня" ранее проинспектировал строительство Подольско-Воскресенского моста в столице, проплыв по Днепру:

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