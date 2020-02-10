На аварийном мосту Патона в Киеве ограничат движение

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В Киеве с 10 февраля ограничат движение на аварийном мосту Патона, так как там начнут проводить обследование конструкций.

Как ранее уже сообщали новости "Сегодня", заниматься инспекцией переправы будут специалисты Украинского института стальных конструкций им. В. М. Шимановского.

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В Киевской городской государственной администрации сообщали, что в связи с проведением таких работ на мосту будет ограничено движение по крайне правым полосам. Открыты для движения транспорта будут три полосы в направлении правого берега и две полосы в направлении левого берега. Также запретят движение грузового транспорта.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснял, как городские власти будут спасать один из самых старых мостов Киева и в чем причина задержки его ремонта. При этом сам мост находится в аварийном состоянии с 2014 года, а с 2018-го он был признан критически аварийным.

Кроме того, смотрите в сюжете, как сайт "Сегодня" ранее проинспектировал строительство Подольско-Воскресенского моста в столице, проплыв по Днепру:

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