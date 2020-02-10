Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,54
26,9

На аварийном мосту Патона в Киеве ограничат движение

10 февраля, 08:54

Переправу будут инспектировать специалисты

/ Фото: Сегодня

В Киеве с 10 февраля ограничат движение на аварийном мосту Патона, так как там начнут проводить обследование конструкций.

Как ранее уже сообщали новости "Сегодня", заниматься инспекцией переправы будут специалисты Украинского института стальных конструкций им. В. М. Шимановского.

Реклама

В Киевской городской государственной администрации сообщали, что в связи с проведением таких работ на мосту будет ограничено движение по крайне правым полосам. Открыты для движения транспорта будут три полосы в направлении правого берега и две полосы в направлении левого берега. Также запретят движение грузового транспорта.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснял, как городские власти будут спасать один из самых старых мостов Киева и в чем причина задержки его ремонта. При этом сам мост находится в аварийном состоянии с 2014 года, а с 2018-го он был признан критически аварийным.

Кроме того, смотрите в сюжете, как сайт "Сегодня" ранее проинспектировал строительство Подольско-Воскресенского моста в столице, проплыв по Днепру:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

транспорт Киев мост патона

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Непогода в Киеве: движение застыло из-за пробок и поваленных деревьев
Непогода в Киеве: движение застыло из-за пробок и поваленных деревьевТранспорт
Киев планирует закупить 70 необычных автобусов – Кличко
Киев планирует закупить 70 необычных автобусов – КличкоТранспорт
В Киеве ищут желающих бесплатно поездить с е-билетом
В Киеве ищут желающих бесплатно поездить с е-билетомТранспорт
Открыт
Открыт "цветочный" подземный переход на "Святошине": как было и как стало (фото)Коммуналка
Кличко рассказал, когда начнут строить метро на Троещину
Кличко рассказал, когда начнут строить метро на ТроещинуТранспорт
Соседские войны в Киеве: на Оболони жильцы дома не поделили парковку
Соседские войны в Киеве: на Оболони жильцы дома не поделили парковкуКоммуналка

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...