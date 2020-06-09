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Авиасообщение открыли, но рейсов нет: в "Борисполе" назвали причину

9 июня, 18:59

Александр Марущак Александр Марущак

Вопросы о рейсах советуют задавать авиакомпаниям

В международном аэропорту "Борисполь" пояснили почему мало активности в аэропорту в связи с возобновлением авиасообщения внутри страны.

"Все ожидали возобновление внутреннего авиасообщения с 15 июня. Затем, Кабинет министров неожиданно озвучил дату возобновления внутренних авиарейсов с 5 июня. Тут нужно понимать, что авиакомпании сами планируют свою работу по организации рейсов, продажу билетов. Наверное, им это не выгодно сейчас. Или они планируют другую регулярность авиарейсов, просчитывают сколько раз в неделю смогут летать. Например, с 12 июня в планах компаний очень много рейсов по Украине из аэропорта "Борисполь". Поэтому нельзя сказать, что внутреннее авиасообщение отменили или не возобновили в полном объеме", – рассказали сайту "Сегодня" в пресс-службе аэропорта "Борисполь".

Там отмечают, что две авиакомпании с 5 июня совершили первые внутренние рейсы из Киева, например, в Одессу.

"Тут нужно понимать, что авиакомпаниям нужно наработать рейсы и планировать свою деятельность. Поэтому о планах авиакомпаний лучше спрашивать непосредственно у них. Аэропорт "Борисполь" ждет пассажиров и обслуживает все рейсы, которые заявляют авиакомпании", – пояснили нам в пресс-службе аэропорта.

Напомним, Украина с 5 июня возобновляет внутреннее авиасообщение. 5 июня из аэропорта "Борисполь" отправились два авиарейса – в Днепр и Одессу. Уточняется, что на въезде в аэропорт расположен контрольно-пропускной пункт Национальной полиции, на котором полицейские осуществляют температурный скрининг.

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Вместе с тем, столичный аэропорт "Киев" обещает возобновить свою работу с 16 июня. На сайте аэропорта отмечается, что уже несколько авиакомпаний объявили о запуске маршрутной сетки как внутри Украины, так и в страны ЕС.

Напомним, с 24 марта из-за пандемии коронавируса украинцам пришлось на время забыть о туристических авиапутешествиях.

В Киеве с 23 марта останавливают пассажирские перевозки общественным транспортом. Автобусы, маршрутки и троллейбусы будут возить только работников экстренных служб, медиков, военных и полицейских, спасателей, работников аптек и продовольственных магазинов.

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Киев Борисполь самолет полеты авиарейсы

Источник: Сегодня

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