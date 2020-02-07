Авто на штрафплощадке в Киеве: копы разъяснили, как забрать машину

Вернуть эвакуированное транспортное средство можно только после оплаты штрафа, услуг эвакуатора и штрафплощадки

Фото: КГГА

Столичные правоохранители разъяснили, куда обращаться столичным водителям, если их транспортное средство эвакуировали на штрафстоянку.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, вернуть эвакуированное транспортное средство можно только после оплаты штрафа, услуг эвакуатора и штрафплощадки. Для этого нужно посетить управление патрульной полиции по адресу улица Народного Ополчения, 9.

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В здании управления сразу у входа стоит терминал электронной очереди. Там нужно взять талончик и подождать своей очереди. Там также должны предоставить все необходимые реквизиты для оплаты штрафа и услуг эвакуации. После их уплаты можно забрать свой автомобиль со штрафплощадки.

Если машину эвакуировали инспекторы по парковке, на терминале нужно нажать – "Эвакуация КГГА". В случае, если же его эвакуировали патрульные – нажать "Административная практика".

Если водитель не знает подразделение, которое эвакуировало его транспортное средство, следует позвонить на службу 102, или на горячую линию патрульной полиции по телефону (044) 287-82-82.

Напомним, имеющиеся в городе две штрафплощадки находятся в подчинении Главного управления Национальной полиции в Киеве. Правоохранители охраняют и обслуживают эти площадки, на правом берегу – на улице Туполева, и на левом берегу – на улице Гната Хоткевича. Обе равно удалены от центра города.

Новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

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