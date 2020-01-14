"Белая опасность": как и где в Киеве работают новые эвакуаторы, убирающие авто авто за минуту

На вооружении столичной инспекции по паркованию есть три вида эвакуаторов

Фото: КГГА

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В Киеве с понедельника, 13 января, заработали эвакуаторы белого цвета, которые могут меньше, чем за одну минуту грузить и увозить на штраф-площадки автомобили нарушителей правил парковки.

С понедельника эвакуировать автомобили начали на левом берегу Киева: в районе ТЦ Silver Breeze – на улице Тычины и Днепровской набережной, на Русановке и Березняках.

Всего по городу работает пять рабочих групп, которые занимаются эвакуацией авто. В состав этих групп входят водители более 20 эвакуаторов, инспекторы по паркованию и представители Муниципальной охраны, которые помогают инспекторам в организации работы.

В ближайшее время появится еще одна рабочая группа на левом берегу столицы, которая будет эвакуировать автомобили, которые паркуются с нарушениями возле конечных станций метрополитена, блокируя работу общественного транспорта – троллейбусов и автобусов.

Два новых эвакуатора пока работают на левом берегу столицы, в районе улицы Тычины и Днепровской набережной. За два дня работы столичные водители уже прозвали эту технику "белой опасностью" или "белым наказанием".

"С понедельника два новых эвакуатора белого цвета с боковой погрузкой автомобилей официально начали работу на улицах города. Департамент транспортной инфраструктуры КГГА и инспекция по паркованию подписала договор с новым контрагентом, который предоставил нам абсолютно новую технику по эвакуации автомобилей. Чем они отличаются от обычных? Скорость погрузки автомобилей занимает меньше 1 минуты. Наши инспекторы очень довольны их работой. Пока операторы эвакуаторов еще набивают руку, но эта техника может убирать авто и за 45 секунд", – рассказывает сайту "Сегодня" Дмитрий Рахматуллин, замдиректора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

В этом корреспонденты "Сегодня" лично убедились на улице Тычины. Автомобиль-нарушитель Lexus убрали меньше чем за минуту.

Фото: КГГА

Инспекторы по парковке отмечают, что еще привыкают к новой технике. Оператор может проводить боковой подъем автомобиля даже не выходя из автомобиля. Металлические "лапы", которые подбирают автомобиль за днище, выдвигаются автоматически и ими оператор управляет при помощи джойстика в кабине. Впрочем, пока помощник оператора выходит на улицу, чтобы убедиться в надежности креплений.

Как это происходит смотрите на видео:

Видео: Сегодня

"Обычные легковушки эти эвакуторы поднимают свободно. За понедельник два эвакуатора убрали на левом берегу 18 автомобилей нарушителей. И все это за одну смену. А мы со следующей недели переходим на двухсменный режим работы", – добавляют в инспекции по паркованию.

Теперь на вооружении столичной инспекции по паркованию есть три вида эвакуаторов.

Первые – это новенькие, белые с боковой погрузкой под неофициальным названием "белая опасность".

Вторые – эвакуаторы с гидрокраном и верхней загрузкой, их еще называют "пауками".

И третий вид – это эвакуаторы, которые оборудованы так называемой тележкой, на нее ставится передними колесами автомобиль и таким образом буксируется по улице.

"Эвакуаторы с тележками не очень удобны. Для их использования, нужно больше пространства на улице. Нужно спереди подъехать к автомобилю, установить его на тележку. Весь процесс занимает до 40 минут. И это неудобно нашим инспекторам, поскольку пока не закончится процесс эвакуации, инспектор должен оставаться на месте. Эффективность работы падает... Эвакуаторы "пауки", которые работают на улицах города, увы, технически уже старые, хотя тоже за пару минут убирают авто и увозят на штраф-площадку. Они часто ломаются и требуют ремонта, поскольку им по 4-10 лет. Новые эвакуаторы белого цвета – это своего рода эксперимент. У них есть единственный минус – это только боковая погрузка. И если автомобили нарушителей стоят, например, елочкой, то эвакуатор не может к ним подъехать. И это делает погрузку невозможной", – поясняет Дмитрий Рахматуллин.

По его словам, город будет активно использовать все три типа имеющихся эвакуаторов. Все они работают по прямому договору с КГГА.

"Мы конечно же хотели бы видеть на улицах Киева новые эвакуаторы, красивого эстетического вида. Два новых белых эвакуатора себя очень хорошо зарекомендовали за первые дни работы. Кстати, вчера в городе был побит абсолютный рекорд. Инспекторы провели на улицах Киева 104 эвакуации автомобилей!" – делится Дмитрий Рахматуллин.

Каждый день на улицы выходит разное количество эвакуаторов, 20-30 штук. По планам столичных чиновников, в городе должно работать 50-100 эвакуаторов.

"Чтобы полноценно навести порядок на всех улицах и тротуарах столицы, нам нужно как минимум 100 эвакуаторов. Но это краткосрочная потребность в таком их большом количестве. Потому что, когда ситуация в городе нормализуется, для этой работы вполне достаточно и 50 единиц техники. Но до нормализации ситуации еще очень далеко...", – добавляет Рахматуллин.

По его словам, на новые белые эвакуаторы город не потратил ни копейки – это частная собственность компании, которая решила поработать на этом рынке.

"Работать на улицах города может любая компания, имеющая необходимую технику для эвакуации. Если она отвечает изложенным на сайте КГГА требованиям и условиям, то сможет работать вместе с нашими инспекторами по паркованию", – заверяет Рахматуллин.

Напомним, массовая эвакуация машин "героев парковки" в центре столицы осенью аукнулась неожиданной проблемой. В КП "Киевтранспарксервис" сообщали, что штрафплощадки на ул. Хоткевича и Пуховской уже переполнены.

Также новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

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