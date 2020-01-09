На улицах Киева заметили новые эвакуаторы (видео)

Договор с компанией-владельцем новых эвакуаторов пока не подписан

Фото: КГГА

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На улицах Киева заметили новые эвакуаторы белого цвета. Видео, как необычная техника проезжает по улицам столицы, появилось в нескольких столичных пабликах. Пользователи социальных сетей пишут, что эти машины смогут значительно быстрее эвакуировать неправильно припаркованные автомобили, чем те, что сейчас работают в городе.

Как выяснил сайт "Сегодня", пока договор с этой компанией-владельцем машин не подписан. И эвакуаторы еще не приступили к официальной работе на улицах столицы, просто проезжали по городу и их заметили автомобилисты.

"Новые, более мобильные эвакуаторы очень необходимы городу. Сейчас владельцы этих эвакуаторов должны подписать договор с инспекцией по паркованию. После того как юридические формальности будут закончены, данные эвакуаторы начнут работу на улицах города. Это произойдет, скорей всего, уже на следующей неделе", – рассказал сайту "Сегодня" Дмитрий Рахматуллин, замдиректора департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Пока речь идет о двух белых эвакуаторах, но сколько их точно будет работать на улицах Киева, станет известно на следующей неделе.

Напомним, массовая эвакуация машин "героев парковки" в центре столицы осенью аукнулась неожиданной проблемой. В КП "Киевтранспарксервис" сообщали, что штрафплощадки на ул. Хоткевича и Пуховской уже переполнены.

Также новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

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