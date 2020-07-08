Українська
$ 26,93
30,41
  1. Новости в Киеве
  2. Транспорт

Билеты вместо жетонов: пассажиры засыпали метро мусором (фото)

8 июля, 18:46

Александр Марущак Александр Марущак

Людей призывают пользоваться урнами, а не оставлять использованные билеты где-попало

/ Фото: Александр Марущак

После возобновления работы киевского метрополитена 25 мая, на всех станциях начали продавать бумажные билеты с QR-кодом для разовой поездки в метро. Теперь на каждой станции можно заметить разбросанные бумажки-чеки возле касс, турникетов, на перроне и даже на рельсах.

Реклама

О засилье бумажек на станциях говорят и сами работники подземки. Например, кассир станции метро "Золотые ворота" рассказала нам, что она и ее коллеги убирают бумажки возле касс, через каждый час. Пассажиры бросают использованные билеты прямо под ноги. Сайт "Сегодня" поинтересовался в Киевском метрополитене: не планируют ли они устанавливать урны для чеков возле касс.

"Мусор на станциях в виде выброшенных чеков и билетов действительно есть. И это дополнительная нагрузка для наших уборщиц. Они вынуждены проводить уборку пола регулярно, особенно после пиковых часов, когда проходит основной поток пассажиров. Мы не можем поставить урны возле касс. Это невозможно сделать по правилам безопасности. Известно, что сейчас достаточно много сообщений о ложном минирование станций, а в урну возле кассы могут бросить все что угодно. Поэтому мы призываем граждан выбрасывать чеки и одноразовые билеты в мусорные урны, которые установлены на каждом выходе из станций", – поясняет сайту "Сегодня" Наталья Макогон, советник начальника Киевского метрополитена.

В метрополитене отмечают, что все зависит от культуры и воспитания наших граждан.

"Мы же выносим мусор из своей квартиры и не разбрасываем его по всему дому... Когда получаем чек на кассе в магазине, то несем его до урны и выбрасываем. Так же люди должны себя вести пользуясь услугами метрополитена. Увы, метро столкнулось с такой проблемой, и мы думаем, как ее решить. Возможно, вскоре появятся специальные информационные объявления с просьбой к пассажирам не бросать бумажки под ноги, а доносить их к мусорным бакам", – добавляют в подземке.

Напомним, бумажные билеты с QR-кодом стали заменой для жетонов, которые в подземке "отправили на пенсию". Также вскоре исчезнут и старые зеленые карты метро: их перестали пополнять в кассах подземки. Между тем, можно воспользоваться синей смарт-картой, ее можно приобрести в кассах и терминалах пополнения за 50 гривен.

Реклама

Также смотрите в сюжете, как изменится в столице система работы проездных:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев метро билеты мусор урны станции метро

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве прорвало коллектор: асфальт на дороге провалился на четыре метра (фото)
В Киеве прорвало коллектор: асфальт на дороге провалился на четыре метра (фото)Происшествия
Трасса Одесса-Киев стоит в пробках, отдыхающие массово едут домой: фото
Трасса Одесса-Киев стоит в пробках, отдыхающие массово едут домой: фотоОдесса
Киевский аэропорт анонсировал масштабные увольнения: названа причина
Киевский аэропорт анонсировал масштабные увольнения: названа причинаТранспорт
В Киеве водителю пришло
В Киеве водителю пришло "письмо счастья" за чужое нарушение: что делать в таких случаяхТранспорт
В Киеве у маршрутки на ходу отвалилось колесо и чуть не убило пешехода (видео)
В Киеве у маршрутки на ходу отвалилось колесо и чуть не убило пешехода (видео)Происшествия
Бросил камень в троллейбус и ранил женщину: новые подробности ЧП в Киеве
Бросил камень в троллейбус и ранил женщину: новые подробности ЧП в КиевеПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять