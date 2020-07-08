Билеты вместо жетонов: пассажиры засыпали метро мусором (фото)

/ Фото: Александр Марущак

После возобновления работы киевского метрополитена 25 мая, на всех станциях начали продавать бумажные билеты с QR-кодом для разовой поездки в метро. Теперь на каждой станции можно заметить разбросанные бумажки-чеки возле касс, турникетов, на перроне и даже на рельсах.

Реклама

О засилье бумажек на станциях говорят и сами работники подземки. Например, кассир станции метро "Золотые ворота" рассказала нам, что она и ее коллеги убирают бумажки возле касс, через каждый час. Пассажиры бросают использованные билеты прямо под ноги. Сайт "Сегодня" поинтересовался в Киевском метрополитене: не планируют ли они устанавливать урны для чеков возле касс.

"Мусор на станциях в виде выброшенных чеков и билетов действительно есть. И это дополнительная нагрузка для наших уборщиц. Они вынуждены проводить уборку пола регулярно, особенно после пиковых часов, когда проходит основной поток пассажиров. Мы не можем поставить урны возле касс. Это невозможно сделать по правилам безопасности. Известно, что сейчас достаточно много сообщений о ложном минирование станций, а в урну возле кассы могут бросить все что угодно. Поэтому мы призываем граждан выбрасывать чеки и одноразовые билеты в мусорные урны, которые установлены на каждом выходе из станций", – поясняет сайту "Сегодня" Наталья Макогон, советник начальника Киевского метрополитена.

В метрополитене отмечают, что все зависит от культуры и воспитания наших граждан.

"Мы же выносим мусор из своей квартиры и не разбрасываем его по всему дому... Когда получаем чек на кассе в магазине, то несем его до урны и выбрасываем. Так же люди должны себя вести пользуясь услугами метрополитена. Увы, метро столкнулось с такой проблемой, и мы думаем, как ее решить. Возможно, вскоре появятся специальные информационные объявления с просьбой к пассажирам не бросать бумажки под ноги, а доносить их к мусорным бакам", – добавляют в подземке.

Напомним, бумажные билеты с QR-кодом стали заменой для жетонов, которые в подземке "отправили на пенсию". Также вскоре исчезнут и старые зеленые карты метро: их перестали пополнять в кассах подземки. Между тем, можно воспользоваться синей смарт-картой, ее можно приобрести в кассах и терминалах пополнения за 50 гривен.

Реклама

Также смотрите в сюжете, как изменится в столице система работы проездных:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама