Первый запуск: как возобновляли работу метро на самой загруженной станции Киева

Лесная - одна из самых загруженных станций подземки Киева. Пассажиропоток - около 67 тыс. человек в сутки

Лесная – одна из самых загруженных станций столичного метрополитена. Мы отправились сюда в день запуска метрополитена, чтобы оценить, как "станция вечной тесноты" справляется с карантинными мерами, в частности, социальной дистанцией и необходимостью носить маски.

Пробка на Броварском проспекте и пустая подземка: как выглядит Лесная в первые часы работы

Лесная – конечная станция Святошинско-Броварской линии Киевского метрополитена. В прошлом году станция отметила свой сорокалетний юбилей (она была открыта в далеком 1979 году). Это самое оживленное место Лесного массива. Транспортно-пересадочный узел является одним из самых загруженных звеньев системы киевского метро. В среднем пассажиропоток составляет около 67 тыс. человек в сутки. Поэтому изначальный замысел прийти к открытию (в 5:45 утра) изменился на более логичный – проехаться в час пик. "Испытывать на прочность" погруженную в карантин станцию решаем в 7:00.

Первые изменения бросаются в глаза на подходе к станции. Подземный переход, обычно заполненный стихийными торговцами, теперь выглядит пустым и одиноким. Двухмесячный перерыв в работе главных транспортных артерий Киева умертвил стихийную торговлю, и теперь, кроме торопящихся на работу пассажиров, здесь можно встретить разве что двоих копов. Их задача – контролировать, чтобы пассажиры были в масках. Этот аксессуар для проезда не менее важен, чем билет. С билетами, к слову, тоже появились обновления.

Фото: специальные стрелки на полу показывают, где можно приобрести QR-билет. Он теперь заменяет привычный жетон

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Подходы к кассам оборудованы специальной разметкой. Желающих купить жетончик или пополнить карту теперь просят придерживаться дистанции в полтора метра. Сами жетоны ушли в прошлое, теперь в обмен на 8 гривен пассажир получает QR-билет. На Лесной в 7 утра за билетами очередь из пары человек, поэтому социальная дистанция выдерживается. На следующей станции уже ситуация иная, но не будем забегать вперед.

Вагон достаточно пустой, как для самой популярной станции. Пассажиров – не больше десятка на вагон. Списываем это на сознательность и дождь. При других обстоятельствах пассажиров могло быть и больше, ведь контроль их количества в вагонах никак не регулируется.

Предупрежден – значит вооружен: объявления в столичной подземке теперь предупреждают о вирусе

На каждой станции разместили специальные ознакомительные таблички. Они взывают к пассажирам быть бдительными, обязательно носить маски и перчатки.

Фото: объявления на перронах привлекают внимание, их выполнили в ярко-желтой, либо зеленой палитре

На станции метро Черниговская голос, обычно призывающий не класть вещи на подвижные части балюстрады, призывает немедленно надеть маску. Надо полагать, это реакция на недобросовестного пассажира. Впрочем, людей без масок в вагонах я не встречал в течение всего пути.

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Единственное нарушение, которое удалось зафиксировать – отсутствие социальной дистанции у кассы. Это не значит, что жители прилегающих к Черниговской районов менее сознательны, чем пассажиры Лесной. Просто конструкционные особенности помещения не позволили бы двум десяткам человек растянуться на приличное расстояние.

Фото: Трудности социального дистанцирования в метро

Зато на входе полиция проводит температурный скрининг. Надо полагать, замеры совершаются точечно, по крайней мере, на моих глазах проверяли, условно, каждого третьего.

Фото: температурный скрининг у входа в станцию

"На Лесной вообще ничего не проверяют!", – ловлю разговор молодых людей, которые так же как и я проехали одну станцию от Лесной до Черниговской. Что это – возмущение, одобрение или просто стороннее наблюдение – остается загадкой.

Метро запустилось, а Киев стоит

Примечательно, но долгожданный запуск метро не особенно повлиял на ситуацию с пробками в столице. Как и раньше, дороги в направлении моста Метро можно не только увидеть и услышать, но и учуять по стойкому запаху сгорающего топлива.

Фото: Движение в сторону центра Киева затруднено

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Тянучка с желающими пересечь Днепр на автомобилях контрастирует с пустующим перроном станции. Видимо еще не выветрелись условные рефлексы.

Фото: вид на перрон станции с моста

Поездка к Черниговской и обратно как и раньше, обошлась в 16 гривен. Но если в прошлые разы покупал и тут же тратил на такую поездку два жетона, то сейчас мой карман потяжелел сразу на 4 квадратных листочка – два билета и два чека к ним. Не сильно экологичный вариант, благо есть множество альтернатив.

Фото: так выглядит обновленная замена жетону

Торговля у станции в течение часа оживилась. Открылись точки уличной еды и цветов, Броварской проспект погряз в еще более медленной тянучке-пробке. Жизнь наполняет станцию, хотя и неспеша.

Фото: Продажа цветов у входа станции

Какие правила работы метро в Киеве нужно знать пассажирам

За день перед запуском метро состоялся ежедневный брифинг министра здравоохранения Максима Степанова.

Министр указал на важные факторы, влияющие на безопасность пассажиров подземки, среди которых:

Ношение средств индивидуальной защиты (масок и респираторов);

Соблюдение социальной дистанции;

Отказ от поездок в метро в случае признаков ОРВИ.

Для работников метрополитена установлены куда более серьезные правила – перед выходом на работу они проходят температурный скрининг, вагоны дезинфицируются перед выходом на линию, а станции – каждые четыре часа.

Также смотрите наше видео, как работает метро Киева в первые часы:

Первые часы работы метро в Киеве

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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