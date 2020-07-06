Ваша карточка не пополняется: зеленые проездные в метро Киева вскоре исчезнут

Зеленые карты для оплаты проезда в метрополитене уходят в прошлое. Напомним, власти заявили, что пользоваться ими можно будет до весны 2021 года. Но, оказалось, что есть важные нюансы, о которых знают не все пассажиры. Зеленые карты для оплаты проезда в метро уже не пополняют. Кассир на станции метро "Позняки" сообщила нам, что пополнить карту невозможно, если у вас на ней закончились ранее приобретенные поездки. Почему так происходят, мы узнавали в Киевском метрополитене.

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На кассах в метро Киева все чаще происходят конфликты между пассажирами и кассирами. Пассажиры, которые решили пополнить зеленые карточки, получают категорический отказ. Они вынуждены покупать разовые поездки или синюю карту для оплаты проезда по единому билету. Напомним ее стоимость – 50 гривен.

"Зеленые карты уже не продаются и не пополняются. Они выводятся из оборота. С 1 апреля заработал единый билет, а именно синяя карта. Мы рекомендуем переходить на него. Все другие инструменты для оплаты проезда – жетоны и зеленые карты, – прекращают действовать. Если на такой карте закончились поездки, вы можете сдать ее, но для этого необходимо предоставить чек о приобретении карты", – рассказывает сайту "Сегодня" Наталья Макогон, советник начальника Киевского метрополитена.

Кстати, стоимость зеленой карты 15 гривен, и многие киевляне приобрели их 2-3 года назад. Естественно, что чеки уже давно потеряны или вытерлись. Поэтому сдать карту и получить взамен потраченные на ее покупку деньги люди просто не смогут. Карточку проще выбросить в мусор.

"Поездки на зеленых картах пассажиры смогут использовать до марта 2021 года. Многие пассажиры завели себе несколько карточек и оплатили максимальное количество поездок на них. Люди смогут ими пользоваться пока не выездят все поездки", – добавляют в метрополитене.

В метрополитене подчеркивают, что обслуживание работы синих карт полностью возложено на ее оператора – коммунальное предприятие Городской информационно-вычислительный центр (ГИВЦ).

"Коммунальное предприятие "ГИВЦ" полностью контролирует работу е-билета, который позволяет оплатить проезд в метрополитене, троллейбусе, трамвае и фуникулере. Метрополитен только выступает агентом по продаже синих карт и их пополнению. На сайте "ГИВЦ" можно почитать всю информацию относительно работы е-билета, а также там действует горячая линия. Они проводят проверку если карточка не сработала или произошел сбой в работе системы", – отмечают в Киевском метрополитене.

Отметим, недавно киевлян удивила необычная оплата за проезд в метро на станции "Академгородок". 15 июня пассажирам пришлось рассчитываться наличкой, бросая деньги в специальную баночку-копилку, установленную возле турникета. По словам пассажиров, в подземке произошел сбой в работе системы оплаты проезда.

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В Киевском метрополитене поясняют, что такие кассы-копилки используются в экстренных случаях. Ранее такие копилки можно было увидеть на станции метро "Позняки", когда в час пик на станции собиралось очень много пассажиров. Тогда деньги в копилке даже утрамбовывали школьной линейкой.

Напомним, что столичная подземка не перевозила пассажиров с 18 марта до 25 мая. Как работало метро в условиях карантина, смотрите в сюжете:

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