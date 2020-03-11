Борьба с горе-водителями: в Киеве начали блокировать банковские счета за неуплату штрафов

Исполнительная служба начала блокировать счета клиентов за неуплату штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом с своем телеграмм-канале сообщает советник мэра Киева Максим Бахматов, отмечая, что данная информация – для тех, кто игнорирует выписанные штрафы.

"Государственный ПриватБанк начал блокировать счета клиентов из-за штрафов за нарушение ПДД. Причем блокируются все средства на счету, а не только сумма штрафа", – сообщает Бахматов.

По его информации, пользователям приходит сообщение в мобильный банкинг, в котором клиента уведомляют об остановке всех расходных операций, в связи с арестом счета.

"При анализе базы должников Минюста можно прийти к выводу, что арест был инициирован Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА. В составе этого департамента числится и муниципальная парковочная инспекция. Таким образом, из-за небольшого по сути штрафа, клиент банка остается вообще без доступа ко всем своим средствам на счете. Перевести или оплатить какие-то услуги также невозможно. При урегулировании вопроса с исполнителями арест обещают снять в течение 1-3 дней", – написал Бахматов, и призвал киевских водителей парковаться правильно.

В департаменте транспортной инфраструктуры КГГА сайту "Сегодня" данную информацию подтвердили, отметив, что блокирование счетов уже продолжается несколько дней.

"Мы нашли понимание со стороны исполнительной службы, с которой вели переговоры три месяца. На данный момент у нас есть определенное количество неоплаченных штрафов. В этом вопросе нас поддержал пока один банк и исполнительная служба. Такие сообщения водителям приходят уже неделю", – сообщил сайту "Сегодня" Дмитрий Рахматуллин, замдиректора департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Напомним, "Киевтранспарксервис" подготовил список 59 коммерческих паркингов на 14 600 мест, на которых можно оставить свой автомобиль, не боясь, что его эвакуируют с улиц города.

Ранее мы писали, что в Киеве пытаются решить проблему с местом под штрафплощадки, куда увозят эвакуированные с улиц города автомобили нарушителей. Площадок критически не хватает для эффективной работы по эвакуации авто.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

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