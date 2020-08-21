Центр Киева перекроют на День Независимости: как будет ездить транспорт (схемы)

В Киеве в понедельник, 24 августа, ограничат проезд на центральных улицах в связи с мероприятиями ко Дню Независимости. На улицах будут дежурить эвакуаторы и спецтехника.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В частности, движение будет ограничено на:

ул. Владимирской (от ул. Льва Толстого до б-ра Тараса Шевченко),

б-ре Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до Бессарабской площади),

ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади),

ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Владимирской до ул. Крещатик),

ул. Большой Житомирской (от ул. Владимирской до ул. Михайловской),

ул. Михайловской, Владимирском спуске.

В связи с ограничениями общественный транспорт будет ездить с изменениями. В частности, автобусы маршрутов будут двигаться:

№24 – от Национального музея истории Украины во II мировой войне до стадиона "Динамо" им. Лобановского;

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№62 – от Ботанического сада до стадиона "Динамо" им. Лобановского;

КГГА

№114 – на участках от ул. Милославской до Почтовой площади и от железнодорожного вокзала "Центральный" до б-ра Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича).

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№118 - от ст. м "Черниговская" до ул. Бассейной по действующему маршруту, далее – ул. Эспланадная – ул. Саксаганского – просп. Победы, далее по действующему маршруту, в обратном направлении от ст. м "Политехнический институт" до б-ра Тараса Шевченко по действующему маршруту, далее – ул. Симона Петлюры – ул. Жилянская – ул. Шота Руставели – ул. Бассейная – б-р Леси Украинки, далее по действующему маршруту.

КГГА

Троллейбусы будут курсировать:

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№№ 5, 7, 8, 17 – соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянской, пл. Космонавтов до ул. Леонтовича;

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№6 - от Минского массива ст. м "Лукьяновская";

КГГА

№№ 16, 18 - соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

КГГА

Маршрутки будут курсировать:

№189 – от ул. Ирпенская – просп. Академика Палладина – просп. Победы – б-р Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича);

№231 – от ул. Кадетский Гай до б-ра Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича);

№429 – ул. Тулузы до б-ра Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича);

№433 – от ул. Жолудева до б-ра Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича);

№575 – от ул. Сырецкой до б-ра Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича).

Ранее мы писали, как в столице в этом году будут праздновать День Независимости. В частности, в этом году, как и в прошлом, не будет военного парада, однако в центре города пройдет марш защитников. Также проведут молебны за Украину и украинский народ. Отметим, что к годовщине в Киеве откроют огромный флагшток у монумента "Родина-мать".

Кроме того, новости "Сегодня" писали, как главный символ независимости встречает горожан и гостей столицы в преддверии праздника.

Также смотрите, как День Независимости отпраздновали в прошлом году:

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