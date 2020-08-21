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Центр Киева перекроют на День Независимости: как будет ездить транспорт (схемы)

21 августа, 13:00

Наталья Руда Наталья Руда

Ряд автобусов, троллейбусов и маршруток изменят маршруты

В Киеве в понедельник, 24 августа, ограничат проезд на центральных улицах в связи с мероприятиями ко Дню Независимости. На улицах будут дежурить эвакуаторы и спецтехника.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В частности, движение будет ограничено на:

  • ул. Владимирской (от ул. Льва Толстого до б-ра Тараса Шевченко),
  • б-ре Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до Бессарабской площади),
  • ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади),
  • ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Владимирской до ул. Крещатик),
  • ул. Большой Житомирской (от ул. Владимирской до ул. Михайловской),
  • ул. Михайловской, Владимирском спуске.

В связи с ограничениями общественный транспорт будет ездить с изменениями. В частности, автобусы маршрутов будут двигаться:

№24 – от Национального музея истории Украины во II мировой войне до стадиона "Динамо" им. Лобановского;

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№62 – от Ботанического сада до стадиона "Динамо" им. Лобановского;

КГГА

КГГА

№114 – на участках от ул. Милославской до Почтовой площади и от железнодорожного вокзала "Центральный" до б-ра Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича).

КГГА
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КГГА

№118 - от ст. м "Черниговская" до ул. Бассейной по действующему маршруту, далее – ул. Эспланадная – ул. Саксаганского – просп. Победы, далее по действующему маршруту, в обратном направлении от ст. м "Политехнический институт" до б-ра Тараса Шевченко по действующему маршруту, далее – ул. Симона Петлюры – ул. Жилянская – ул. Шота Руставели – ул. Бассейная – б-р Леси Украинки, далее по действующему маршруту.

КГГА

КГГА

Троллейбусы будут курсировать:

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№№ 5, 7, 8, 17 – соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянской, пл. Космонавтов до ул. Леонтовича;

КГГА

КГГА

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№6 - от Минского массива ст. м "Лукьяновская";

КГГА

КГГА

№№ 16, 18 - соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

КГГА

КГГА

Маршрутки будут курсировать:

№189 – от ул. Ирпенская – просп. Академика Палладина – просп. Победы – б-р Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича);

№231 – от ул. Кадетский Гай до б-ра Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича);

№429 – ул. Тулузы до б-ра Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича);

№433 – от ул. Жолудева до б-ра Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича);

№575 – от ул. Сырецкой до б-ра Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича).

Ранее мы писали, как в столице в этом году будут праздновать День Независимости. В частности, в этом году, как и в прошлом, не будет военного парада, однако в центре города пройдет марш защитников. Также проведут молебны за Украину и украинский народ. Отметим, что к годовщине в Киеве откроют огромный флагшток у монумента "Родина-мать".

Кроме того, новости "Сегодня" писали, как главный символ независимости встречает горожан и гостей столицы в преддверии праздника.

Также смотрите, как День Независимости отпраздновали в прошлом году:

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транспорт Киев День Независимости

Источник: Сегодня

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