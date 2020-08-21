Центр Киева перекроют на День Независимости: как будет ездить транспорт (схемы)

В Киеве в понедельник, 24 августа, ограничат проезд на центральных улицах в связи с мероприятиями ко Дню Независимости. На улицах будут дежурить эвакуаторы и спецтехника.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
В частности, движение будет ограничено на:
- ул. Владимирской (от ул. Льва Толстого до б-ра Тараса Шевченко),
- б-ре Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до Бессарабской площади),
- ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади),
- ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Владимирской до ул. Крещатик),
- ул. Большой Житомирской (от ул. Владимирской до ул. Михайловской),
- ул. Михайловской, Владимирском спуске.
В связи с ограничениями общественный транспорт будет ездить с изменениями. В частности, автобусы маршрутов будут двигаться:
№24 – от Национального музея истории Украины во II мировой войне до стадиона "Динамо" им. Лобановского;
№62 – от Ботанического сада до стадиона "Динамо" им. Лобановского;
№114 – на участках от ул. Милославской до Почтовой площади и от железнодорожного вокзала "Центральный" до б-ра Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича).
№118 - от ст. м "Черниговская" до ул. Бассейной по действующему маршруту, далее – ул. Эспланадная – ул. Саксаганского – просп. Победы, далее по действующему маршруту, в обратном направлении от ст. м "Политехнический институт" до б-ра Тараса Шевченко по действующему маршруту, далее – ул. Симона Петлюры – ул. Жилянская – ул. Шота Руставели – ул. Бассейная – б-р Леси Украинки, далее по действующему маршруту.
Троллейбусы будут курсировать:
№№ 5, 7, 8, 17 – соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянской, пл. Космонавтов до ул. Леонтовича;
№6 - от Минского массива ст. м "Лукьяновская";
№№ 16, 18 - соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.
Маршрутки будут курсировать:
№189 – от ул. Ирпенская – просп. Академика Палладина – просп. Победы – б-р Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича);
№231 – от ул. Кадетский Гай до б-ра Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича);
№429 – ул. Тулузы до б-ра Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича);
№433 – от ул. Жолудева до б-ра Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича);
№575 – от ул. Сырецкой до б-ра Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича).
Ранее мы писали, как в столице в этом году будут праздновать День Независимости. В частности, в этом году, как и в прошлом, не будет военного парада, однако в центре города пройдет марш защитников. Также проведут молебны за Украину и украинский народ. Отметим, что к годовщине в Киеве откроют огромный флагшток у монумента "Родина-мать".
Кроме того, новости "Сегодня" писали, как главный символ независимости встречает горожан и гостей столицы в преддверии праздника.
Также смотрите, как День Независимости отпраздновали в прошлом году:
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