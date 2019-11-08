ЧП в столичной подземке: сбой с электронным билетом закончился давкой пассажиров

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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Очередное ЧП с оплатой проезда в столичном метро утром в пятницу, 8 ноября закончилось давкой и нервами. В КП "ГИОЦ" рассказали нам, в чем причина.

Система оплаты проезда в метрополитене по е-билету снова дала сбой. Сегодня утром сотни пассажиров не могли пройти через турникеты с синей картой и по "Карте киевлянина". Устройства на турникетах их не принимали и людям пришлось покупать жетоны, от которых власти хотят отказаться с 1 апреля этого года. Сайт "Сегодня" разбирался, в чем же причина сбоя

"В 7:00 на станции "Академгородок" творился просто дурдом и давка. У турникетов собралась огромная толпа из пассажиров. Несмотря на то, что по громкой связи объявляли, что турникеты не принимают синие карточки е-билета и "Карточки киевлянина", пенсионеры упорно прикладывали их к турникету создавая толкучку. Людей на станции скопилось очень много, была небольшая давка. Некоторым пассажирам становилось плохо у турникетов", – рассказывает киевлянка Ирина.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

В ГИОЦ – городском информационно-вычислительный центр Киева, который внедрял систему и обеспечивает ее работу – сайту "Сегодня" подтвердили, что произошел сбой и пояснили причины.

"Прискорбно, что проблемы возникли именно в час пик, когда тысячи людей ехали на работу. Система дала сбой примерно в 6:45 и не работала почти час. В 7:37 мы восстановили ее работу. Основная причина в том, что сетевое оборудование дало сбой. Сейчас работаем над устранением повреждений, которые произошли и переключением оборудование. Отмечу, что сбой произошел не на всех станциях метро. После возникновения проблем с системой – постепенно начали отключаться турникеты на станциях. Проблемы возникли на большей половины станций столичной подземки (всего их 52)", – рассказал сайту "Сегодня" Виталий Козубский, директор КП "ГИОЦ".

Ранее городские чиновники заявляли, что сбои в роботе системы е-билета больше не повторятся. Но ЧП с оплатой проезда происходят в подземке довольно таки часто. Просто, когда они случаются в час пик, их особенно сильно ощущают на себе пассажиры. Например, последний сбой был буквально несколько недель назад.

"Тогда возникали проблемы с программным обеспечением, а сейчас с оборудованием. Увы, от сбоев такого характера не застрахована ни одна система. Проблемы возникают и с зеленой картой для проезда в метро, происходят технические сбои и при оплате банковской картой… В данном случае люди покупали жетоны, пользовались зеленой картой, банковскими картами. Все это сегодня утром работало. Проблемным было то, что сбой произошел в час пик. Если бы это произошло, например, в 23:00 вечера, его бы никто особенно не заметил и количество пассажиров, которые от этого пострадали, было бы гораздо меньше", – добавляет Козубский.

Он не связывает сегодняшний сбой в метро с тем, что власти решили перенести внедрение е-билета в промышленную эксплуатацию на 1 апреля 2020 года.

"На самом деле запуск е-билета в промышленную эксплуатацию отложили до апреля из-за того, что на уровне государства не решен вопрос: как будут учитывать льготников, которые не проживают в городе Киеве. По закону, если бы мы юридически прописали, что запускаем е-билет в промышленную эксплуатацию с 30 октября, то в таком бы случае ни один льготник без регистрации в электронной системе не имел бы права пользоваться льготным проездом в транспорте Киева. Такое право столичным льготникам дает "Карточка киевлянина", потому что она выдается людям, которые проживают в Киеве или официально работают в столице. Они платят налоги и имеют право, если они льготники, пользоваться льготным проездом. Всем бы иногородним льготникам пришлось бы платить за проезд. Поэтому запуск е-билета в промышленную эксплуатацию отложили до апреля, а вопрос регистрации льготников решается на уровне Кабмина", – добавляет Козубский.

По его словам, были разные предложения. Даже рассматривался вариант, что льготник, например, из Житомира, пользуясь городским транспортом Киева, оплачивает проезд, а компенсацию за потраченные средства получает у себя в Житомире. То есть расходы берет на себя местный бюджет. Но как ситуация разрешится на самом деле, пока неизвестно.

Напомним, что ранее журналисты нашли автомат по продаже е-билетов, который не принимал банковские карточки для оплаты и купюры номиналом 500 гривен.

Также читайте результаты проверки "Сегодня" внедрения новой системы оплаты проезда на самом деле.

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