Дверной контроль: какие станции метро в Киеве будут ограничивать на вход

В столичной подземке стало заметно больше пассажиров. Киевляне сообщают, что спустя неделю после запуска работы метрополитена в вагонах уже даже тесновато. Люди постепенно начинают чаще пользоваться метро. Сегодня утром даже наблюдалось большое скопление пассажиров на пересадочном узле со станции "Золотые ворота" на "Театральную". Люди были в масках, но не соблюдали безопасную дистанцию. Сайт "Сегодня" узнавал, как в метрополитене собираются ограничивать вход в подземку, чтобы равномерно распределять потоки пассажиров.

Фото: Александр Марущак

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В Киевском метрополитене подчеркивают, что сейчас пассажиропоток в метро значительно меньше, чем был до карантина. Он стал в три раза меньше. В то же время в подземке говорят, что готовятся к потоку пассажиров, которые будут приезжать из Киевской области.

"Закрывать станции полностью никто не планирует. В пиковые часы мы будем ограничивать вход в метро. Вместо открытых 3-4 дверей будут открыты две или одна дверь. Это необходимо, чтобы равномерно растянуть пассажиропоток. Так ограничивать будем самые загруженные станции: "Житомирскую", "Академгородок", "Черниговскую". А также "Левобережную" и "Почайную" – сюда пассажиров массово привозят маршрутки. Ограничения в час пик возможны и на станции "Вокзальная". Особенно, когда будет запущено движение пригородных электричек и люди будут массово приезжать в Киев на поездах", – пояснили сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

Там отмечают, что такие "дверные" ограничения вводились уже сегодня утром на станциях метро "Академгородок", "Житомирская" и "Черниговская". Тут на вход было открыто минимальное количество дверей.

"Пассажирам пришлось немного подождать, а потом спокойно зайти на станции. Например, на метро "Черниговская" часть дверей были закрыты около 20 минут, на "Житомирской" – 30 минут. После того, как поток пассажиров схлынул, вход на станцию возобновили в обычном режиме. Такие ограничения мы проводим в режиме реального мониторинга ситуации, в зависимости от пассажиропотока", – добавляют в Киевском метрополитене.

Там отмечают, что при входе на станции полностью контролируется масочный режим.

"На входах на станции полностью контролируется соблюдение масочного режима. Там регулярно звучат объявления с просьбой надеть маску. Люди прислушиваются и выполняют. А в вагонах метро сами пассажиры сообщали о людях, которые снимают там маски. Нарушителям делают замечания. Люди должны понимать, что несут ответственность, и прежде всего, за свое здоровье", – добавляют в метрополитене.

Напомним,в понедельник, 25 мая, в Киеве возобновило свою работу метро. Корреспонденты сайта "Сегодня" проехали в самом первом поезде по "красной" ветке и выяснили, как состоялся запуск подземки от станции метро "Святошин", которая в докарантинные времена считалась одной из самых загруженных.

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Также в метро отмечали, что количество пассажиров со времен возобновления движения поездов растет с каждым днем. Если 25 мая, в первый день возобновления работы, подземкой воспользовались 310 тысяч пассажиров, то 28 мая их было уже 540 тысяч.

Маршрутки, автобусы, трамваи и троллейбусы начали курсировать в столице еще 23 мая. Для столичных пассажиров в связи с эпидемией коронавируса ввели ряд ограничений.

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