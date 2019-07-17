Еще одна станция столичного метро отказалась от жетонов

На одном из вестибюлей станции "Теремки" работают только современные средства оплаты

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

На станции столичного метро "Теремки" на выходе к торговому центру "Магеллан" больше нельзя воспользоваться жетонами. Об этом сообщает пресс-служба киевской подземки.

"Вестибюлей без жетонов становится больше. С сегодняшнего дня к станции "Нивки" (выход к пожарной части) и станции "Ипподром" (выход к Ипподрому) присоединились "Теремки" (выход к "Магеллану"). Здесь будут работать только современные средства оплаты", - говорится в сообщении.

В то же время ранее купленные жетоны можно еще использовать на других вестибюлях данных станций и всех остальных.

Напомним, в столичной подземке начали отключать и демонтировать автоматы по продаже жетонов. "Сегодня" узнали, когда исчезнут жетоны и как теперь можно будет прокатиться в метро.

Отметим, ранее в Киеве мужчина принес на обмен 2300 жетонов метро старого образца.

Также мы писали, что в Киеве продолжается строительство ветки метро на Виноградарь. Общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии оценивается в 6 млрд гривен.

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