Сделать стартовой
25,86
29,03
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Транспорт

Еще одна станция столичного метро отказалась от жетонов

17 июля, 13:51

На одном из вестибюлей станции "Теремки" работают только современные средства оплаты

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

На станции столичного метро "Теремки" на выходе к торговому центру "Магеллан" больше нельзя воспользоваться жетонами. Об этом сообщает пресс-служба киевской подземки.

"Вестибюлей без жетонов становится больше. С сегодняшнего дня к станции "Нивки" (выход к пожарной части) и станции "Ипподром" (выход к Ипподрому) присоединились "Теремки" (выход к "Магеллану"). Здесь будут работать только современные средства оплаты", - говорится в сообщении.

В то же время ранее купленные жетоны можно еще использовать на других вестибюлях данных станций и всех остальных.

Напомним, в столичной подземке начали отключать и демонтировать автоматы по продаже жетонов. "Сегодня" узнали, когда исчезнут жетоны и как теперь можно будет прокатиться в метро.  

Отметим, ранее в Киеве мужчина принес на обмен 2300 жетонов метро старого образца.

Также мы писали, что в Киеве продолжается строительство ветки метро на Виноградарь. Общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии оценивается в 6 млрд гривен.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, метро, жетон

Вы сейчас просматриваете новость " Еще одна станция столичного метро отказалась от жетонов". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Через 207 дней в метро Киева навсегда исчезнут жетоны

8 апреля, 14:52

Пассажиры смогут по карте метро и мобильным приложениям, банковским картам, а также для разовой поездки использовать бумажный билет

В киевском метро замечены люди в банных халатах

18 сентября 2018, 17:09

Мужчин и женщин видели на разных станциях метрополитена

ФОТОФАКТ. В Киеве на метро "Вокзальная" – огромная очередь за жетонами

10 августа 2018, 14:35

Утром люди, приехавшие в столицу, не сразу могли попасть в метро

В Киеве мужчина принес на обмен 2300 жетонов метро старого образца

31 июля 2018, 22:39

Сегодня последний день, когда синие жетоны можно обменять на зеленые без доплаты

Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами

Потап откровенно рассказал о реакции сына на его свадьбу с Настей

Как поменяло время голливудских красоток за 30 лет

Он не собирается жениться: 7 признаков несерьезных отношений

Новый сверхскоростной поезд испытали в Японии

Папарацци впервые подловили Меган с 2-месячным сыном на улице

Порядок предоставления субсидий изменяется несколько раз в год

Ученые Израиля: Деятельность мозга влияет на судьбу потомков

Зачем нужен детский гинеколог? Отвечает специалист

ГФС поймала известную АЗС на торговле нелегальным топливом

Известные личности, ставшие жертвами репрессий в СССР

Грустная судьба чудесных советских актрис

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

Сегодня, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности"

Вчера, 07:37

Сами себя бедными считают только 10% украинцев

Предельный тариф: отопление и горячая вода должны подешеветь

15 июля, 07:51

Кабмин своим постановлением установил максимальные тарифы, которые ниже существующих. Эксперты предупредили о рисках

Украинцы разводятся для того, чтобы получить субсидии: суды бьют тревогу

15 июля, 07:00

Участников "льготных" разводов выдает их поведение

Астролог назвал четыре знака Зодиака, которым повезет в июле

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Браки знаменитостей: актрисы, которые вышли замуж за богачей
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь