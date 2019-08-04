Еще с одной станции киевского метро исчезнут жетоны

С понедельника в кассах станции киевского метрополитена "Днепр" не будут продаваться жетоны.
Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба метрополитена.
"Завтра ко всем предыдущим вестибюлям присоединяется станция "Днепр". Жетоны уже не будут продаваться в кассах. Однако, ранее купленные еще можно использовать на турникете", – говорится в сообщении.
В метрополитене напомнили, что современные средства оплаты работают на станции "Нивки" (выход к пожарной части), станции "Ипподром" (выход к Ипподрому), "Теремки" (выход к "Магеллану") и в вестибюле (выход к ТРЦ "Пирамида") станции "Позняки".
В то же время ранее купленные жетоны еще можно использовать на других вестибюлях данных станций и всех остальных.
Напомним, 29 июля на станции метро "Теремки", на выходе, где ранее отказались от продажи жетонов, полностью перешли на оплату проезда по е-билету.
Напомним, что в КГГА отчитались, что весь наземный транспорт раньше срока оборудован валидаторами, и уже с 31 октября город полностью перейдет на электронный билет. "Сегодня" проверила, как идет внедрение новой системы оплаты проезда на самом деле. Напомним, купить Kyiv Smart Card можно на 10 станциях метро и в Т-киосках по всему городу (цена — 50 грн). Пополнить их и приобрести разовый QR-билет можно в личном кабинете киевлянина.
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