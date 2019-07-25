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Киев осенью полностью перейдет на электронный билет в транспорте

25 июля, 16:33

С 31 октября все жители столицы будут ездить по новой схеме оплаты

Фото: Мила Князьская-Ханова, Сегодня

С 31 октября Киев переходит на Е-билет. Киевляне и гости столицы теперь будут ездить по новой системе автоматизированной оплаты проезда в муниципальном транспорте.

Жетоны в метро и талончики в наземном транспорте заменят одноразовые Qr-коды, которые можно будет сохранять в телефоне, а если пассажиру нужно приобрести несколько поездок, то он будет вынужден купить транспортную карту KyivSmartCard темного-синего цвета.

Сейчас ее можно приобрести на станциях киевского метрополитена, в Личном кабинете киевлянина и в мобильном приложении KyivSmartCity, в терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay, 2click, KyivPayBot в Телеграмм и Facebook или KyivMetroBot в Телеграмм и Facebook. Стоимость транспортной карты – 50 гривен, залог за нее возвращается. Пополнять карту можно будет на любую сумму с помощью мобильных приложений "Приват 24", "Ощад 24/7" или в терминалах самообслуживания КП "ГИВЦ", "ПриватБанка", "Ощадбанка" и на портале EasyPay.

Отметим, что карту нужно будет зарегистрировать в Личном кабинете киевлянина, иначе она не активируется. 

В наземном транспорте карту или разовый код нужно будет приложить к экрану оранжевого валидатора. Они уже установлены на всех маршрутах, а в метро – к турникету. Оплату проезда будет проверять не кондуктор, а контроллер с помощью специальных устройств, похожих на банковские терминалы. 

Также уже на всех станциях метро начали устанавливать автоматы по продаже е-билета. Они заработают в конце октября. Со всеми замечаниями о проблемах е-билета в КГГА просят обращаться по номеру горячей линии (044) 366-55-55.

Напомним, с 1 февраля Kyiv Smart Card можно приобрести и пополнить в кассах на 10 станциях столичной подземки.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице в декабре 2021 года откроют метро на Виноградарь.

Также сообщалось, что на строительство в Киеве Подольско-Воскресенского моста и участка Сырецко-Печерской линии метрополитена на Виноградарь планируется выделить 400 млн гривен.


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Тег транспорт, Киев, е-билет

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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