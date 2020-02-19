Гадкая парковка в центре Киева: что делать, если столбики не помогают (фото)

Киевляне в шоке от парковки автотранспорта вдоль Вознесенского спуска. Не так давно там установили столбики-делиниаторы, которые делают парковку у кромки проезжей части невозможной. Увы, теперь водители массово паркуются прямо на тротуарах и на клочках земли.
Шокирующую "парковку" на Вознесенском спуске киевляне обсуждают в социальных сетях. На фото видно, что из-за припаркованных автомобилей пешеходы не могут пройти по тротуару. А зеленая зона утрамбована колесами авто так, что там уже вряд ли вырастет трава. Рядом, кстати, находится Академия искусств.
Напомним, столбики-делиниаторы устанавливают по городу коммунальные службы. Сайт "Сегодня" обратился в КП "Центр организации дорожного движения, чтобы узнать почему такая ситуация с парковкой сложилась на Вознесенском спуске.
"Столбики улучшили проезд транспорта по самому спуску. А пешеходы не должны стесняться и вызывать патрульную полицию для наказания нарушителей при помощи штрафов и эвакуации авто. А как тут поступать по-другому? В городе работает инспекция по паркованию, инспектора которой имеют штрафовать нарушителей, работает патрульная полиция. Для наведения порядка на улицах нужно только, чтобы все вовремя выполнялось", – пояснил нам Виктор Черний, директор КП "Центр организации дорожного движения".
Напомним, "Киевтранспарксервис" подготовил список 59 коммерческих паркингов на 14 600 мест, на которых можно оставить свой автомобиль, не боясь, что его эвакуируют с улиц города.
Ранее мы писали, что в Киеве пытаются решить проблему с местом под штрафплощадки, куда увозят эвакуированные с улиц города автомобили нарушителей. Площадок критически не хватает для эффективной работы по эвакуации авто.
Также новости "Сегодня" сообщали, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.
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