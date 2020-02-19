Гадкая парковка в центре Киева: что делать, если столбики не помогают (фото)

Киевляне в шоке от парковки автотранспорта вдоль Вознесенского спуска. Не так давно там установили столбики-делиниаторы, которые делают парковку у кромки проезжей части невозможной. Увы, теперь водители массово паркуются прямо на тротуарах и на клочках земли.



Шокирующую "парковку" на Вознесенском спуске киевляне обсуждают в социальных сетях. На фото видно, что из-за припаркованных автомобилей пешеходы не могут пройти по тротуару. А зеленая зона утрамбована колесами авто так, что там уже вряд ли вырастет трава. Рядом, кстати, находится Академия искусств.

"Столбики улучшили проезд транспорта по самому спуску. А пешеходы не должны стесняться и вызывать патрульную полицию для наказания нарушителей при помощи штрафов и эвакуации авто. А как тут поступать по-другому? В городе работает инспекция по паркованию, инспектора которой имеют штрафовать нарушителей, работает патрульная полиция. Для наведения порядка на улицах нужно только, чтобы все вовремя выполнялось", – пояснил нам Виктор Черний, директор КП "Центр организации дорожного движения". В тренде Малыши-основатели Киева стали ко Дню святого Валентина купидонами (онлайн)

Напомним, столбики-делиниаторы устанавливают по городу коммунальные службы. Сайт "Сегодня" обратился в КП "Центр организации дорожного движения, чтобы узнать почему такая ситуация с парковкой сложилась на Вознесенском спуске.

Напомним, "Киевтранспарксервис" подготовил список 59 коммерческих паркингов на 14 600 мест, на которых можно оставить свой автомобиль, не боясь, что его эвакуируют с улиц города.

Ранее мы писали, что в Киеве пытаются решить проблему с местом под штрафплощадки, куда увозят эвакуированные с улиц города автомобили нарушителей. Площадок критически не хватает для эффективной работы по эвакуации авто.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

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