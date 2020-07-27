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Генплан Киева: как хотят избавиться от пробок на проспектах Победы и Лобановского

27 июля, 15:53

Наталья Руда Наталья Руда

В районе аэропорта "Киев" предлагают построить путепровод через железную дорогу

Проект нового генерального плана Киева, обсуждение которого перенесли из-за карантина, предусматривает продление улицы Суздальской до Медовой, которые расположены недалеко от аэропорта "Киев" имени Игоря Сикорского, со строительством путепровода через железную дорогу.

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Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

По словам главы КО "Киевгенплана" Сергея Броневицкого, в правобережной части столицы все переезды через железную дорогу уже исчерпали свой лимит по пропускной способности.

"На каждом переезде, особенно в утренние и вечерние часы пик, – постоянное затруднение в движении. От продолжения улицы с предусмотренными шестью полосами движения и строительства путепровода город получит немалые преимущества: уменьшится нагрузка на проспект Лобановского на 35%, на путепровод в районе Караваевых дач на 40% и на проспект Победы на 18%", – цитирует Броневицкого пресс-служба КГГА.

Подробнее о магистральной улично-дорожной сети, которая предлагается в новом генплане, смотрите в инфографике:

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Инфографика Киевгенплана

Инфографика Киевгенплана

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Ранее мы писали, где в Киеве предложили создать новые деловые комплексы.

Также новости "Сегодня" писали о том, как в новом генплане предлагается избавить столицу от пробок.

Смотрите в сюжете, как в столице при возведении ТРЦ застроили проезжую часть:

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Киев генплан пробки

Источник: Сегодня

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