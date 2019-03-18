Как киевляне добираются на работу без Шулявского моста: фото с места событий

В утренний час пик проспект Победы и улицу Вадима Гетьмана парализовали масштабные тянучки

Фото: Алексей Филипов, Сегодня

Как киевляне добираются на работу без Шулявского моста: фото с места событий //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f7b/bb3/5c8f7bbb3ec7a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f7b/bb3/5c8f7bbb3ec7a.jpg 2019-03-18T13:48:00+02:00 Транспорт В утренний час пик проспект Победы и улицу Вадима Гетьмана парализовали масштабные тянучки

Понедельник, 18 марта, выдался для Киева первым рабочим днем после закрытия проезда по Шулявскому путепроводу.

Мы писали, что утром в столице обошлось без особых происшествий и без транспортного коллапса, однако проспект Победы и улица Вадима Гетьмана были скованы пробками. При этом сообщалось, что к мосту стянули много строительной техники, а рабочие продолжили снимать асфальт.



















Ранее сообщалось, что движение на Шулявском путепроводе перекрыли в ночь с субботы на воскресенье, а уже вчера днем на нем начала работать спецтехника. Рабочие снимали контактную троллейбусную сеть, демонтировали электрические опоры, снимали асфальт с дорожного полотна со стороны улицы Гетьмана.

Фото: Алексей Филипов, Сегодня

Также был закрыт выход из подземного перехода на проспекте Победы в сторону завода "Большевик", чтобы люди не ходили под аварийным мостом. Выход из перехода заварили металлической решеткой красного цвета.

Фото: Алексей Филипов, Сегодня

Напомним, согласно проекту реконструкции, первая очередь строительства включает в себя возведение нового путепровода длинной 158 метров – он будет включать в себя шесть полос движения транспорта и после открытия увеличит пропускную способность на 20%. Также появятся велосипедные дорожки, а подземный переход под мостом реконструируют. На эти работы потратят 580 миллионов гривен.

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