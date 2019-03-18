Как киевляне добираются на работу без Шулявского моста: фото с места событий
В утренний час пик проспект Победы и улицу Вадима Гетьмана парализовали масштабные тянучки
Понедельник, 18 марта, выдался для Киева первым рабочим днем после закрытия проезда по Шулявскому путепроводу.
Мы писали, что утром в столице обошлось без особых происшествий и без транспортного коллапса, однако проспект Победы и улица Вадима Гетьмана были скованы пробками. При этом сообщалось, что к мосту стянули много строительной техники, а рабочие продолжили снимать асфальт.
Ранее сообщалось, что движение на Шулявском путепроводе перекрыли в ночь с субботы на воскресенье, а уже вчера днем на нем начала работать спецтехника. Рабочие снимали контактную троллейбусную сеть, демонтировали электрические опоры, снимали асфальт с дорожного полотна со стороны улицы Гетьмана.
Также был закрыт выход из подземного перехода на проспекте Победы в сторону завода "Большевик", чтобы люди не ходили под аварийным мостом. Выход из перехода заварили металлической решеткой красного цвета.
Напомним, согласно проекту реконструкции, первая очередь строительства включает в себя возведение нового путепровода длинной 158 метров – он будет включать в себя шесть полос движения транспорта и после открытия увеличит пропускную способность на 20%. Также появятся велосипедные дорожки, а подземный переход под мостом реконструируют. На эти работы потратят 580 миллионов гривен.
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