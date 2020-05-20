Как маршрутки в Киеве готовятся к возобновлению работы и что будет с тарифом за проезд

Ясности по поводу того, как возобновлять работу, у перевозчиков нет

Киевские частные перевозчики уже готовятся к возобновлению работы маршруток на улицах города. Напомним, как заявили в КГГА, после 22 мая они смогут снова возить пассажиров в рамках ослабления карантина. Сайт "Сегодня" узнавал, как проходит подготовка и по какой стоимости будут ездить киевляне.

Частные перевозчики говорят, что на данный момент им вообще не понятно, как они будут работать после выхода из карантина.

"Пока нет никаких четких разъясняющих документов. Непонятно, сколько точно должно быть в салоне пассажиров: половина или только сидячие места. Есть лишь предположение, что нам позволят работать. Но будет ли это 22 мая или 23 мая – никто не знает. Разговоры о запуске общественного транспорта продолжаются уже неделю, а конкретики никакой нет. Но мы проводим инструктаж с водителями. В салонах будет своевременно проводиться дезинфекция. А водители будут носить защитные маски и перчатки", – рассказал нам один из крупных частных перевозчиков.

Все маршруточники ждут официального заявления от Кабмина. Некоторые из них переживают, что в правительстве могут принять решение о продлении карантина или отсрочке по запуску транспорта в Киеве из-за высокого уровня заболеваемости.

Реклама

Читайте также: Что такое адаптивный карантин и какие прогнозы дают эпидемиологи на год

Несмотря на неопределенность частные перевозчики готовятся к возобновлению работы.

"Запустить автобусы на линии планируем с 22 мая. Но поскольку сейчас еще закрыт метрополитен, то у нас будет совсем немного пассажиров. Наши два маршрута №442 и 442-д отвозят и подвозят пассажиров со станции метро "Политехнический институт", и сейчас там людей немного. На маршруты выедет половина автобусов. Посмотрим по ситуации. Если будет много пассажиров – добавим автобусы. Сейчас тяжело понять, как нам работать – вся система перевозок разрушена. Совершенно непонятно – будут люди ездить или нет. Плюс два месяца простоя… Это серьезное испытание. Сейчас нам нужно платить налоги и зарплаты водителям. Государство вряд ли нам поможет. А впереди летние месяцы, когда поток пассажиров традиционно уменьшается, по крайней мере на наших маршрутах", – поясняет сайту "Сегодня" Николай Бацан, руководитель предприятия по перевозкам.

По его словам, еще нужно собрать весь персонал и водителей, которые из-за карантина не работали два месяца. Некоторые из них нашли другую работу и уже не вернутся на маршрут.

"Думаю, что мы пока оставим старую стоимость проезда – 7 гривен. Но если нас обяжут возить только половину людей в салоне, то мы не сможем покрыть расходы даже на топливо. Инструкций о том, как и сколько возить пассажиров, мы пока не получали. Чтобы хоть как-то выжить, стоимость проезда должна быть не меньше 10 гривен", – добавляет Николай Бацан.

Напомним, столичные перевозчики сами устанавливают тариф на проезд в маршрутках и за 10 дней предупреждают об этом пассажиров и власти. Также они должны обосновать свой тариф и предоставить свои расчеты в Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА). Кстати, на заявления некоторых перевозчиков о планах повысить стоимость проезда в маршрутках уже отреагировал мэр Киева.

"Насколько мне известно, таких обращений от частных перевозчиков к контролирующим органам не было. Я уже заявлял и подчеркну, что в коммунальном общественном транспорте повышать стоимость проезда город не планирует. А если частные перевозчики попытаются необоснованно и "с потолка" сформировать новые тарифы, мы будем обращаться в Антимонопольный комитет", – подчеркнул Виталий Кличко.

Реклама

Другие частные перевозчики, которые готовятся к началу работы, говорят, что пока стоимость проезда поднимать не планируют.

"Готовимся. Проводим собрания с водителями, поясняем, как будем работать после окончания карантина. У нас после 22 мая на маршруты выйдут все автобусы согласно графику. На все наши три маршрута выйдут 32 автобуса. Уже понимаем, что за два месяца простоя некоторые водители нашли другую работу и их не хватает. Разбираемся с этой проблемой. Стоимость проезда у нас остается прежней – 7 гривен. Тариф пока не планируем поднимать", – рассказал сайту "Сегодня" Олег Орел, директор компании по перевозкам.

Напомним, 20 мая Кабинет министров продлил карантин до 22 июня, но при этом ввел смягчение ряда ограничений. Таким образом, с 22 мая Украина выходит на второй этап выхода из карантина. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что после 22 мая общественный транспорт в столице "сможет перевозить одновременно не более от половины количества пассажиров, на которое он рассчитан". Контролировать соблюдение этих правил должна полиция. Помогать правоохранителям будет Муниципальная охрана.

Также с 25 мая планируют запустить работу и столичного метрополитена, который закрыт на карантин уже более двух месяцев. Подземка пока что готовится к открытию.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама