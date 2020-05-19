Кличко рассказал, как будут ездить пассажиры в общественном транспорте после 22 мая

Контролировать соблюдение правил на транспорте будет полиция

Мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 19 мая рассказал, как будет работать коммунальный наземный общественный транспорт в столице после 22 мая и сколько будет перевозить пассажиров.

По словам Кличко, транспорт на втором этапе ослабления карантина сможет перевозить "не более половины от количества пассажиров, на которое он рассчитан".

"И коммунальный наземный транспорт, и частный общественный транспорт сможет перевозить одновременно не более от половины количества пассажиров, на которое он рассчитан. Контролировать соблюдение этих правил должна полиция. Помогать правоохраниителям будет Муниципальная охрана", - сказал мэр.

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Он уточнил, что водители и кондукторы обязаны носить маску или респиратор, а также перчатки.

"В масках должны быть и пассажиры, а также не пренебрегать перчатками. Все сотрудники компании-перевозчика перед началом работы должны пройти термометрию. Лица с температурой выше 37,2 градуса и с симптомами ОРВИ не допускаются к работе", - добавил мэр.

Перед каждым рейсом транспорт должны дезинфицировать.

Напомним, что из-за неработающего метро Киев уже вторую неделю парализован масштабными пробками, а на остановках общественного транспорта наблюдаются огромные очереди.

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Кличко ранее обратился к Кабмину с просьбой разрешить возобновить работу метрополитена в Киеве с 25 мая.

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