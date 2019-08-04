Как продвигается строительство Шулявского моста: что уже сделано и все ли в срок

140 дней ремонта. Завершения строительства Шулявского моста ждут без преувеличения миллионы. Что уже сделано и все ли в срок? "Сегодня" проинспектировали строительство.
Чтобы сделать удобную развязку, хотят снести один из цехов завода "Большевик", правда, владелец помещения против. И это может задержать строительство.
Строительство Шулявского моста бурлит – чтобы дать киевлянам новую дорогу, мастера не останавливают работы ни днем, ни ночью.
Мост собирают как конструктор – толстые металлические пластины сваривают между собой.
Новый Шулявский мост будет из металла – специального сплава, который выдержит и безумную жару и сильный мороз.
Чтобы не портилось – обработают специальным веществом от коррозии. Гарантию мастера дают на сто лет, но при хорошем уходе, утверждают – прослужит больше.
Эту многотонную часть моста специальной машиной – домкратом поднимут, перевезут и установят на подпорки.
Два многотонных металлических фрагмента моста здесь уже установили – со стороны метро Шулявская.
Толстенные прутья арматуры рабочие гнут и режут, как солому.
Порезанное одной бригадой другая бережно закрепляет в почве формирует будущую опору моста. Тонны бетона с утра уже залили рабочие – формируют опору.
Водители, которые из-за реконструкции Шулявского моста должны ехать в объезд утверждают: готовы потерпеть, главное, чтобы сделали толком.
Отметим, что сейчас завершаются работы по монтажу опор для съезда в районе пятого цеха завода "Большевик". Но будет ли он достроен, пока неизвестно, ведь Фонд госимущества разрешения на снос пока не давал, и строителей к техническому осмотру здания не подпускают.
Новости "Сегодня" сообщали, что движение по мосту было закрыто в марте. В апреле Шулявский путепровод (один из самых загруженных в столице) полностью разобрали, а закончить все работы, включая постройку нового моста, обещают к концу этого года. Стоимость работ оценивается в около 830 миллионов гривен, у генподрядчика заверяют, что все работы идут по графику.
Две металлические части уже стоят рядом с метро Шулявская – там сейчас обустраивают съезды. Полностью смонтировать новый Шулявский мост обещают до сентября. Но запустить транспорт по нему планируют не раньше декабря.
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