Как продвигается строительство Шулявского моста: что уже сделано и все ли в срок 2019-08-04T11:40:00+03:00 Транспорт Полностью смонтировать новый Шулявский мост обещают до сентября

140 дней ремонта. Завершения строительства Шулявского моста ждут без преувеличения миллионы. Что уже сделано и все ли в срок? "Сегодня" проинспектировали строительство.

Чтобы сделать удобную развязку, хотят снести один из цехов завода "Большевик", правда, владелец помещения против. И это может задержать строительство.

Строительство Шулявского моста бурлит – чтобы дать киевлянам новую дорогу, мастера не останавливают работы ни днем, ни ночью.

Мост собирают как конструктор – толстые металлические пластины сваривают между собой.

Новый Шулявский мост будет из металла – специального сплава, который выдержит и безумную жару и сильный мороз.

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Чтобы не портилось – обработают специальным веществом от коррозии. Гарантию мастера дают на сто лет, но при хорошем уходе, утверждают – прослужит больше.

Эту многотонную часть моста специальной машиной – домкратом поднимут, перевезут и установят на подпорки.

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Два многотонных металлических фрагмента моста здесь уже установили – со стороны метро Шулявская.

Толстенные прутья арматуры рабочие гнут и режут, как солому.

Порезанное одной бригадой другая бережно закрепляет в почве формирует будущую опору моста. Тонны бетона с утра уже залили рабочие – формируют опору.

Водители, которые из-за реконструкции Шулявского моста должны ехать в объезд утверждают: готовы потерпеть, главное, чтобы сделали толком.

Отметим, что сейчас завершаются работы по монтажу опор для съезда в районе пятого цеха завода "Большевик". Но будет ли он достроен, пока неизвестно, ведь Фонд госимущества разрешения на снос пока не давал, и строителей к техническому осмотру здания не подпускают.

Новости "Сегодня" сообщали, что движение по мосту было закрыто в марте. В апреле Шулявский путепровод (один из самых загруженных в столице) полностью разобрали, а закончить все работы, включая постройку нового моста, обещают к концу этого года. Стоимость работ оценивается в около 830 миллионов гривен, у генподрядчика заверяют, что все работы идут по графику.

Две металлические части уже стоят рядом с метро Шулявская – там сейчас обустраивают съезды. Полностью смонтировать новый Шулявский мост обещают до сентября. Но запустить транспорт по нему планируют не раньше декабря.

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