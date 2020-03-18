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Какие автобусы и маршрутки заменили закрытое метро в Киеве (список)

18 марта, 08:44

Наталья Руда

В общественный транспорт не должны пускать без масок

В связи с приостановкой работы столичного метрополитена КП "Киевпастранс" напомнило маршруты наземного пассажирского транспорта, которые дублируют ветки закрытой подземки. Напомним, что предварительно, метро не будет работать до 3 апреля.

Святошинско-Броварская ветка метрополитена (красная ветка метрополитена)

Станция метро "Академгородок" – станция метро "Лесная"

  • Автобусные маршруты: №№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118
  • Троллейбусные маршруты №№ 5,7, 43,50
  • Трамвайные маршруты №№ 1, 3, 14, 15, 18
  • Маршрутное такси № 228

Сырецко-Печерская ветка метрополитена (зеленая ветка метрополитена)

Станция метро "Красный хутор" – станция метро "Сырец"

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  • Автобусные маршруты: №№ 51, 63, 45, 91
  • Троллейбусные маршруты: №№ 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к
  • Трамвайные маршруты: №№ 14, 15, 18
  • Маршрутное такси: №№ 220, 516, 155, 166, 500

Куреневско-Красноармейская ветка метрополитена (синяя ветка метрополитена)

Станция метро "Героев Днепра" – станция метро "Теремки"

В тренде
Первые два случая коронавируса зафиксированы в Киеве
  • Автобусные маршруты: №№ 19, 51, 62, 73, 72, 119
  • Троллейбусные маршруты: №№ 11,12, 42Д, 43, 45
  • Трамвайные маршруты: №№ 11, 12, 16, 17, 19
  • Маршрутное такси: № 155, 166, 500

Ранее сообщалось, что в столичный общественный транспорт должны не пускать без медицинских масок, а водители должны перевозить не больше 10 человек.

Кроме того, в Киеве на данный момент зафиксированы два случай коронавируса, в Киевской области – один.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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транспорт Киев метро карантин коронавирус

Источник: Сегодня

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