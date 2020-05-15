Карантин помешал установить первую роторную парковку в Киеве

Первую роторную парковку в Киеве пока так и не установили возле здания Житнего рынка, как это планировалось в начале года. Напомним, в январе чиновники обещали установить ее в марте или в апреле.

Всему виной коронавирус, который внес коррективы в жизнь города и планы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Из-за карантина процесс установки первой роторной парковки замедлился. Сейчас мы завершаем подготовку документов по передаче парковки на баланс коммунального предприятия "Житний ринок", которое будет управлять данной парковкой. Пока она хранится на складе в разобранном виде. Думаю, процесс ее монтажа и установки будет начат уже после полного завершения карантина", – рассказал сайту "Сегодня" Дмитрий Рахматулин, замдиректора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

По его словам, автоматической парковкой смогут воспользоваться все желающие. Она рассчитана на 12 автомест. По площади конструкция занимает всего два с половиной парковочных места. То есть на месте двух машин будет стоять 12. Стоимость одного часа паркования будет составлять, скорее всего, 7 или 10 грн.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что для установки конструкции необходимо построить мощный фундамент возле Житнего рынка с заглублением в землю на полтора метра.

Напомним, в 2017 году эту автоматическую парковку планировали установить во дворе Киевской мэрии, но потом оказалось, что технически это невозможно сделать. Высота парковки – 15 метров, а стоимость 3,6 миллиона гривен.

Ранее сообщалось, что в Киеве начали работать новые эвакуаторы белого цвета, которые убирают авто нарушителей меньше чем за минуту.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что стоимость парковки в центре Киева хотят повысить в 10 раз, а эвакуаторов станет больше. Власти планируют создать целую армию из сотни эвакуаторов и инспекторов по паркованию.

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