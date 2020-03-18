Карантин в столице: как часто ездят маршрутки

Корреспонденты "Сегодня" отправились на улицы Киева, чтобы выяснить, как работает транспорт.

Возле станции метро "Академгородок" – конечная многих автобусов и маршруток, городских и пригородных.

Здесь довольно людно. Транспорта – немного. Пассажиры жалуются: ждать приходится по полчаса и больше.

"Мы уже тремя маршрутками проехали, чтобы добраться до поселка Клавдиево", – говорит одна из пассажирок.

Те, кто своего автобуса не дождались, ловят попутки. Водители довольно охотно останавливаются. А вот водители тех немногих маршруток, которые "Сегодня" здесь увидели, жалуются: пассажиров мало.

"График не изменился, людей нет", – говорит водитель маршрутки. В тренде Первые два случая коронавируса зафиксированы в Киеве

Правил карантина придерживаются, но не все. "Сегодня" увидели много пассажиров без масок. Говорят: негде купить. Из-за транспортных неудобств мэр Киева призвал руководителей предприятий идти навстречу работникам.

"Большинство учреждений и предприятий перевели работников на работу в удаленном режиме или предоставили им отпуска. Но есть и такие, которые заставляют людей ездить на работу, угрожая увольнением. Я обращаюсь в Кабинет министров: жестко обязать руководителей учреждений и предприятий, где нет острой необходимости в присутствии сотрудников на рабочих местах, перевести людей на удаленную работу. И контролировать выполнение руководителями такого распоряжения", – заявил мер Киева Виталий Кличко.

Из-за закрытия метро ожидалось, что цены за поездки в такси взлетят. Но "Сегодня" мониторили цены, сравнивая их с теми, что были накануне, и не заметили существенного подорожания. Напомним: ответственным лицам, которые не соблюдают карантин, придется заплатить штраф от 17 тыс. до 51 тыс. гривен. Предусмотрен также арест – до 6 месяцев.

"Сегодня" также писали о том, какие автобусы и маршрутки заменили закрытое метро в Киеве.

Также мы сообщали о том, что сегодня в Киеве некоторые дороги перекрыты на ремонт.

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