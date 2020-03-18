Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,06
29,73

Карантин в столице: как часто ездят маршрутки

18 марта, 18:50

Сергей Пономаренко

Корреспонденты "Сегодня" пообщались с пассажирами

Корреспонденты "Сегодня" отправились на улицы Киева, чтобы выяснить, как работает транспорт.

Возле станции метро "Академгородок" – конечная многих автобусов и маршруток, городских и пригородных.

Здесь довольно людно. Транспорта – немного. Пассажиры жалуются: ждать приходится по полчаса и больше.

"Мы уже тремя маршрутками проехали, чтобы добраться до поселка Клавдиево", – говорит одна из пассажирок.

Те, кто своего автобуса не дождались, ловят попутки. Водители довольно охотно останавливаются. А вот водители тех немногих маршруток, которые "Сегодня" здесь увидели, жалуются: пассажиров мало.

"График не изменился, людей нет", – говорит водитель маршрутки.

В тренде
Первые два случая коронавируса зафиксированы в Киеве

Правил карантина придерживаются, но не все. "Сегодня" увидели много пассажиров без масок. Говорят: негде купить. Из-за транспортных неудобств мэр Киева призвал руководителей предприятий идти навстречу работникам.

"Большинство учреждений и предприятий перевели работников на работу в удаленном режиме или предоставили им отпуска. Но есть и такие, которые заставляют людей ездить на работу, угрожая увольнением. Я обращаюсь в Кабинет министров: жестко обязать руководителей учреждений и предприятий, где нет острой необходимости в присутствии сотрудников на рабочих местах, перевести людей на удаленную работу. И контролировать выполнение руководителями такого распоряжения", – заявил мер Киева Виталий Кличко.

Из-за закрытия метро ожидалось, что цены за поездки в такси взлетят. Но "Сегодня" мониторили цены, сравнивая их с теми, что были накануне, и не заметили существенного подорожания. Напомним: ответственным лицам, которые не соблюдают карантин, придется заплатить штраф от 17 тыс. до 51 тыс. гривен. Предусмотрен также арест – до 6 месяцев.

"Сегодня" также писали о том, какие автобусы и маршрутки заменили закрытое метро в Киеве.

Также мы сообщали о том, что сегодня в Киеве некоторые дороги перекрыты на ремонт.

Реклама

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев маршрутки карантин коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине закроют метро: заявление Зеленского
В Украине закроют метро: заявление ЗеленскогоПолитика
Киев застрял в масштабных пробках: куда сейчас лучше не ехать
Киев застрял в масштабных пробках: куда сейчас лучше не ехатьТранспорт
Закрытие метро в Киеве: Зеленский прокомментировал новые ограничения
Закрытие метро в Киеве: Зеленский прокомментировал новые ограниченияПолитика
Карантин в Киеве: в столичном метро пассажиров просят ездить в масках
Карантин в Киеве: в столичном метро пассажиров просят ездить в маскахТранспорт
В Украине закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре
В Украине закрыли метро в Киеве, Харькове и ДнепреПолитика
Киев без метро: автобусы переполнены, на остановках очереди, на дорогах пробки (видео)
Киев без метро: автобусы переполнены, на остановках очереди, на дорогах пробки (видео)Транспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...