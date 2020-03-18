Метро закрыто, маршрутки забиты: что происходит с общественным транспортом

В Харькове обещают организовать подъезды к больницам и магазинам, а в Черновцах ничего "не ходит"

Президент Украины Владимир Зеленский поручил закрыть работу метрополитенов в Украине с 18 марта. Соответствующее поручение глава государства дал Министерству инфраструктуры. Как выполняется поручение Зеленкого и что происходит с общественным наземным транспортом в городах Украины, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Все города

Как заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, еще 16 марта Кабинет министров Украины принял ряд решений, касательно ограничений во время действия карантина из-за коронавируса в стране. Два решения, принятые на заседании комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля, имеют непосредственное отношение к транспортной сфере. Это:

Закрыть метро в Киеве, Днепре и Харькове с 17 марта.

в Киеве, Днепре и Харькове с 17 марта. Ограничить стоимость авиабилетов во время действия карантина.

С 18 марта, согласно решению Кабмина, по всей Украине прекращаются регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении. Также вводятся серьезные ограничения для общественного транспорта – в маршрутках можно перевозить не больше 10 человек, в автобусах – не более 20.

По этому поводу в МВД сделали жесткое предупреждение перевозчикам. По словам замглавы министерства Антона Геращенко, полиция будет следить за перевозчиками, как они соблюдают правила. Такие жесткие меры были необходимы, чтобы не допустить еще большего распространения вируса.

"Эти две недели крайне необходимы для того, чтобы проявились все те, кто приехал в Украину из Европы, из других стран, чтобы у них проявилась болезнь и мы могли полностью посчитать тех лиц, которые являются зараженными коронавирусом… Самое главное – это остановить распространение вируса. Наиболее опасным местом для заражения является общественный транспорт. Поэтому было принято тяжелое решение, но мы делаем это для того, чтобы остановить эпидемию", – цитирует Геращенко пресс-служба ведомства.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал новые ограниченияследующим образом:

Киев

В Киеве первым делом были внесены временные изменения в работе городской электрички. Об этом предупредили в "Киевпастрансе".

"В связи с технической неисправностью вагонов и недостаточным количеством исправных электропоездов с 18 марта временно отменяется кольцевое движение городской электрички в направлениях Е1 (Дарница – Почайна – Борщаговка – Киев-Пассажирский – Дарница) и Е2 (Дарница – Киев-Пассажирский – Борщаговка – Почайна – Дарница) и планируется переход на "челночное" движение электропоездов на участке от ж-д. п. Троещина до ст. Почайна и от ст. Почайна к ж-д. п. Троещина", – говорится в сообщении транспортной компании.

Курсирование городской электрички будет проходить в часы пик. Об установлении временного "челночного" движения электропоездов и расписании их движения будет сообщено дополнительно.

Как мы уже говорили, столичный метрополитен приостановил работу с 23:00 17 марта до 3 апреля.

"Друзья! Киев живет в условиях жестких ограничительных мер. Согласно решению правительственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям и постановлению Кабинета министров, Киев должен закрыть метрополитен. Так же, как Днепр и Харьков. Поэтому, сегодня с 23:00 Киевский метрополитен прекращает перевозку пассажиров. Предварительно до 3 апреля", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

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При этом наземный пассажирский транспорт работает в штатном режиме, дублируя линии метро. Вчера КП "Киевпастранс" обнародовало список таких маршрутов.

Святошинско-Броварская линия метрополитена (красная ветка метрополитена):

ст.м. Академгородок – ст. м. Лесная

автобусы №№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118,

троллейбусы №№ 5,7, 43,50,

трамваи №№ 1, 3, 14, 15, 18

маршрутное такси № 228.

Сырецко-Печерская линия метрополитена (зеленая ветка метрополитена):

ст. м. Красный Хутор – ст. м. Сырец

автобусы №№ 51, 63, 45, 91,

троллейбусы №№ 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к,

трамваи №№ 14, 15, 18

маршрутные такси №№ 220, 516, 155, 166, 500.

Куреневско-Красноармейская линия метрополитена (синяя ветка метрополитена):

ст. м. Героев Днепра – ст. м. Теремки

автобусы №№ 19, 51, 62, 73, 72, 119,

троллейбусы №№ 11,12, 42Д, 43, 45,

трамваи №№ 11, 12, 16, 17, 19

маршрутные такси № 155, 166, 500.

Также в КГГА напомнили, что с 18 марта пассажиры смогут пользоваться транспортом только при наличии имеющихся медицинских масок.

"Мы гарантируем, что общественный наземный транспорт будет функционировать по расписанию без ограничений количества подвижного состава. Мы постараемся оптимизировать маршруты таким образом, чтобы максимально дублировать маршруты метрополитена", – сообщили в "Киевпастрансе".

Харьков

Непростая ситуация сложилась в Харькове. Поначалу мэр города Геннадий Кернес заявил, что он не намерен следовать призыву президента Владимира Зеленского о закрытии на время карантина метрополитена.

"Я против закрытия метро и закрывать его не собираюсь! Метро пользуются все категории льготников. Считаю абсолютно необоснованным такое решение для города, где не зафиксировано ни одного случая заболевания. Люди должны как-то ездить на работу и передвигаться", – заявил он.

В свою очередь Зеленский сказал, что если мэр Харькова Геннадий Кернес будет нарушать закон о введении карантина в Украине из-за коронавируса, его ждет уголовная ответственность. Также президент отметил, что в таком случае вся ответственность за больных и, в худшем случае, погибших, будет на плечах Кернеса.

В результате харьковский метрополитен временно прекратил свою работу в 20:00 во вторник, 17 марта, и не будет функционировать до третьего апреля. При этом накануне подземка работала в обычном режиме, там было полно людей и соблюдались интервалы.

Наземный городской электротранспорт продолжит курсировать, но – в специальном режиме. Кроме того, чиновники обещают, что будет организован подвоз горожан к продуктовым магазинам и лечебным учреждениям.

Закрытие метро привело к транспортному коллапсу утром, 18 марта. Как сообщают очевидцы в соцсетях, многие горожане выходили из дому в 5-6 часов утра, чтобы избежать давки. Пытаясь хоть как-то доехать на работу, они штурмом брали автобусы и трамваи. Таким образом, выполнить требование властей касательно 10 пассажиров в салоне – не получилось. Хотя количество единиц транспорта сегодня максимальное.

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О том, как город справлялся с утренним потоком пассажиров – смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

Львов

Несмотря на то, что во Львове с подозрением на коронавирус госпитализировали вот уже 24 человека, городские власти не предусмотрели никаких решений по городскому общественному транспорту. Да и сами львовяне не особо придерживаются карантина. Местная жительница опубликовала в соцсетях фото маршрутки, "доверху" забитой горожанами.

Она отметила, что транспорта для подвоза людей на работу в городе мало и при этом во Львове показательно моют тротуары.

"Шоу, которое называется карантин. Все маршрутки забиты. Не успела сфотографировать предыдущую. Везут работников медицинской, продуктовой сферы и заправок на работу", – подписала снимки женщина.

Черновцы

В Черновцах, где ранее объявили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, первым делом отменили льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров. По крайней мере, до стабилизации эпидемической ситуации. Соответствующее решение приняли 17 марта депутаты городского совета.

"Это вынужденная ограничительная мера, которая будет стимулировать людей пожилого возраста, которые в группе риска и наиболее уязвимы к коронавирусу, меньше передвигаться по городу и оставаться дома", - заявил мэр города Алексей Каспрук.

По его словам, "льготный проезд в троллейбусах и маршрутках восстановят после стабилизации эпидемической ситуации".

А уже на следующий день, 18 марта, в Черновцах приостановили работу всего городского транспорта.

"После того, как у шести буковинцев подтвердился коронавирус, я принял непростое решение: 18 марта в Черновцах полностью приостанавливает работу весь общественный транспорт", – сообщил Алексей Каспрук на своей странице в Facebook.

Видео: facebook.com/oleksii.kaspruk

Днепр

В Днепре, где ранее был объявлен карантин из-за угрозы коронавируса, тоже заявили об ужесточении ограничительных мер. Как сообщили в мэрии города, с 18 марта в Днепре и области вводят ограничения на междугородные перевозки, закроют все междугородные маршруты, и прекратится железнодорожное сообщение.

Кроме того, будут введены ограничения и в городском транспорте – в маршрутных такси, троллейбусах и трамваях разрешено перевозить не более 10 пассажиров. Также с 15:00 17 марта в городе прекратил работу метрополитен.

Одесса

Как сообщили в мэрии города, в Одессе также решили изменить правила пользования общественным транспортом с 17 марта в соответствии с обращением президента Украины Владимира Зеленского. В частности, водителям маршрутных такси запретили перевозить более 10 пассажиров, а в трамваях, троллейбусах и автобусах на городских маршрутах – не более 20 пассажиров. Кроме того, пассажиров обязали надевать средства индивидуальной защиты – маски.

Власти города обратились к одесситам с призывом не создавать массовые скопления людей и соблюдать дистанцию в 1-1,5 метра, чтобы не допустить распространения СOVID-19.

В свою очередь, жители города не стали выполнять распоряжения руководства страны и города – хотя маршрутки, троллейбусы и автобусы не заполнены, но пассажиров в них намного больше установленного количества. При этом маски носят единицы, сообщает "Думская".

"В это время у меня в маршрутке заняты и сидячие, и стоячие места, а сейчас вот на вокзал всего троих привез. И все равно в час пик соблюдать правило "до 10 человек" нереально. Я же не буду выгонять, людям нужно ехать", – рассказал журналистам водитель-маршрутчик.

Кроме того, утренние электрички, которые привозят работающих в городе жителей области, пришли битком набитыми, и масок почти ни у кого не было.

Ситуация значительно усугубилась на следующий день, 18 марта, когда выяснилось, что водители маршруток массово не вышли на работу, а троллейбусы и трамваи переполнены пассажирами.Так, на стоянках остались до 80% маршрутных такси, которые обычно курсируют между поселком Котовского, центром Одессы и Таирова, сообщает "Думская".

В результате жители города берут штурмом трамваи и троллейбусы, которые едут переполненными, несмотря на ограничения. В свою очередь, мэрия на столь грубое нарушение договоров перевозчиками пока не реагирует.

Между тем, в общественном транспорте Одессы пытаются контролировать количество пассажиров и наличие у них масок. В частности, на Куликовом поле в центре Одессы в трамвай запускают только по 20 человек. По словам пассажиров, несмотря на это, интенсивность движения нормальная.

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