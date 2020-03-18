Карантин в столице: легко ли добраться из окраин в центр

Корреспондеты "Сегодня" на своем опыте проверили, как долго теперь ехать на работу

Доехать до работы, или по делам, когда в Киеве закрыто метро, не так просто, как раньше.

Утром, в офис программы "Сегодня" на телеканале "Украина" большинство журналистов добирались из разных районов столицы – различными видами общественного транспорта, и с несколькими пересадками.

На часах 9:30. Журналистка "Сегодня" Анастасия Середа живет в частном секторе. Раньше ей нужно было добираться на работу 1 час 20 минут. Это во время, когда ходило метро и регулярно ездили автобусы.

Сейчас на остановке, где всегда было людно – она одна. Автобус приезжает с опозданием.

"Сейчас в салон зашли еще шесть человек, только один человек в маске, пока мы не превышаем нормы и едем дальше", – говорит журналистка "Сегодня" Анастасия Середа.

В то же время на работу выезжает еще одна журналистка "Сегодня" – Татьяна Гаврилюк.

"Мой привычный путь на работу тоже проходил через метрополитен. Теперь я стараюсь от Голосеево добраться до Борщаговки, жду троллейбус, увидим -удастся ли мне туда, по крайней мере, зайти", – говорит журналистка "Сегодня" Татьяна Гаврилюк.

Пока Татьяна ждет свой транспорт, считает пассажиров в маршрутках. А их – более десяти. В масках – меньше половины.

Тем временем Анастасия Середа проехалась одним автобусом, теперь надо искать следующее транспортное средство.

"Вот такая большая очередь у нас стоит на остановке, откуда люди могут переехать на правый берег. Если они все стоят на тот же маршрут, что и я, можно даже не влезть в первый автобус", – говорит Анастасия.

И переехать Днепр – проблема. Автобус подъезжает переполненный. Здесь явно не 10 человек. Пришлось пропустить четыре автобуса. Чтобы зайти в салон – Анастасия ждала почти час.

В эти дни помогает взаимовыручка. Корреспондентку "Сегодня" Веру Качмар подвоз ведущий канала Украины 24 Сергей Никифоров. Время поездки– 20 минут.

Тем временем Анастасия не преодолела и полпути. Не успевает вовремя и Татьяна Гаврилюк.

"Опаздываю на работу уже минут 40. Наконец я добралась до скоростного трамвая, и здесь совсем другая картина – здесь людей значительно меньше, чем в троллейбусе", – говорит журналистка "Сегодня" Татьяна Гаврилюк.

С приключениями до рабочих мест доставались и региональные корреспонденты "Сегодня". В Харькове от коллапса не спас даже дополнительный транспорт.

"Почему у вас больше 10 человек в салоне?" – спрашивает корреспондент "Сегодня" у водителя". "А потому, что люди на работу едут. Не на чем ехать, метро закрыто, все закрыто. Как остальным людям на работу ехать? По 10 человек в автобусе?" – спрашивает водитель.

В Запорожье из-за карантина перевозчики подняли цену. Чтобы добраться за город, придется платить втрое больше. Отменены рейсы пригородных электричек и междугородних поездов.

В Сумах корреспонденты "Сегодня" стали свидетелями, как "лишних пассажиров" кондукторы из троллейбуса выталкивали.

В итоге в Киеве журналистка Татьяна Гаврилюк добралась до работы, но вместо часа это у нее заняло вдвое больше времени. А Анастасия Середа сменила уже четвертую маршрутку, и добралась до работы за три часа, вместо 1 час 20 минут.

"Отмечу, что за весь мой долгий путь через весь Киев я заметила только одну маршрутку, где водитель придерживался правила перевозки 10 пассажиров. Вероятно, дисциплинированных маршрутчиков станет больше, когда введут штрафы", – говорит Анастасия.

Штрафы за нарушение правил перевозки пассажиров на период карантина составляют от 17 тыс. до 51 тыс. гривен.

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