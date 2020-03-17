В маршрутках по 10 человек: в МВД сделали предупреждение перевозчикам

Города Украины закрываются на карантин, а людей поставили в еще более жесткие ограничения – метро закрывают, а наземный общественный транспорт будет возить совсем ограниченное количество пассажиров. Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что полиция будет следить за перевозчиками, как они соблюдают правила, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, такие жесткие меры были необходимы, чтобы не допустить еще большего распространения вируса.

"Эти две недели крайне необходимы для того, чтобы проявились все те, кто приехал в Украину из Европы, из других стран, чтобы у них проявилась болезнь и мы могли полностью посчитать тех лиц, которые являются зараженными на коронавирус … Самое главное – это остановить распространение вируса. Наиболее опасным местом для заражения является общественный транспорт. Поэтому было принято тяжелое решение, но мы делаем это для того, чтобы остановить эпидемию", – сказал Геращенко.

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Он отметил, что полиция будет контролировать выполнение общественным транспортом введенных ограничений, а граждан призвали оставаться в самоизоляции.

"У нас есть для этого все рычаги. Мы предупреждаем всех владельцев пассажирских перевозок, они обязаны работать по закону", – сказал замминистра.

В Украине на сегодняшний день семь подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, один из которых оказался летальным. Власти Украины ввели жесткие меры по противодействию распространению вируса и к карантину добавили еще более жесткие меры – в Украине запретили все пассажирские перевозки с 18 марта, а также закрыто международное авиасообщение.

Кроме того, правительство ввело серьезные ограничения для общественного транспорта – закрыто метро, в маршрутках можно перевозить не больше 10 человек, в автобусах – не более 20. Президент Владимир Зеленский прокомментировал новые ограничения.

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