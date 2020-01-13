Киевляне сняли на видео, как работают новые эвакуаторы

В Киеве начали работать новые эвакуаторы белого цвета. Жители столицы сняли на видео, как новый спецтранспорт эвакуирует с улиц нарушителей парковки.

Соответствующий ролик появился в паблике "Киев Автомобильный".

"В Киеве уже заработали новые эвакуаторы. Инспекция по парковке сегодня уже эвакуировала первый автомобиль", – говорится в сообщении.

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Ранее пользователи социальных сетей писали, что эти машины смогут значительно быстрее эвакуировать неправильно припаркованные автомобили, чем те, что работали в городе.

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Напомним, массовая эвакуация машин "героев парковки" в центре столицы осенью аукнулась неожиданной проблемой. В КП "Киевтранспарксервис" сообщали, что штрафплощадки на ул. Хоткевича и Пуховской уже переполнены.

Также новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

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