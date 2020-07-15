Киев хотят избавить от товарных поездов: как планируют изменить железную дорогу

Несколько товарных станций планируют закрыть, а большие узлы вынести за город

В проект Генерального плана города Киева предложено соорудить внешний железнодорожный обход от Нежинского до Коростенского направления для пропуска транзитных грузовых потоков, которыми сейчас перенасыщен столичный узел железнодорожного транспорта. Об этом сообщили в КГГА, ссылаясь на данные коммунальной организации "Киевгенплан".

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Среди основных мероприятий развития железнодорожного узла планируют:

строительство железнодорожной развязки в разных уровнях в районе остановочного пункта "Левый Берег";

сооружение дополнительных главных путей на участках: Киев-Демеевский – Дарница, Жуляны – Глеваха, Киев – Мироновка;

закрытие 66 малоиспользуемых подъездных путей на десяти грузовых станциях;

создание трех транспортно-складских комплексов – в районе с. Кожуховка Васильковского района, с. Калиновка Броварского района, г. Украинка в комплексе с новыми грузовыми районами речного порта;

закрытие грузовых станций и дворов "Киев-Товарный", "Киев-Днепровский", грузового двора "Киев-Почайна", грузовой работы на ст. "Киев-Пассажирский", сортировочной работы на ст. "Дарница".

Отметим, также новый проект Генплана предусматривает строительство новой автомагистрали – удлинение Железнодорожного шоссе. По мнению проектировщиков, это позволит разгрузить центральные улицы столицы.

Также в Киеве может появиться канатная дорога, которая соединит Крещатый парк и Труханов остров. Этот объект есть в проекте нового генплана Киева, который разрабатывался более 10 лет.

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