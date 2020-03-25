Киев на самоизоляции: жители столицы сняли на видео огромную пробку

С введением в столице карантина и запрета на проезд в общественном транспорте без специальных пропусков пробки в Киеве не исчезли.

Так, киевляне 25 марта сняли на видео громадную пробку на Русановском мосту (мост через Русановскую протоку Днепра) в сторону правого берега.

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Видео: t.me/coronavirusalarm

Напомним, что столичные власти неоднократно призывали жителей столицы сидеть на карантине дома и по возможности не выходить на улицу. Вместе с тем, по утрам на остановках общественного транспорта есть очереди, тянучки же на дорогах никуда не делись, так как многие вынуждены пользоваться личным транспортом.

Как сообщалось ранее, 12 марта в Киеве на карантин ушли детсады, школы и университеты. С 17 марта карантинные меры ужесточили, закрыв кафе, рестораны, бары, спортивные комплексы, торгово-развлекательные центры, а также отменили массовые мероприятия. Кроме этого, была запрещена работа ярмарок и рынков, "наливаек" и ларьков с едой.

При этом в Киеве временно прекращено проведение плановых мероприятий по госпитализации и плановых операций, кроме срочных и неотложных.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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