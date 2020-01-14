Киев парализовали пробки: какая ситуация с проездом возле Ocean Plaza

Тянучки традиционно на проспекте Победы, на Окружной и в центре

Киев во вторник, 14 января, сковали серьезные пробки. Согласно данным сервиса Google Maps, в городе утром произошло около 10 ДТП.

Так, тянучки наблюдаются в районе ТЦ Ocean Plaza, где накануне вечером произошел масштабный прорыв на теплотрассе. В частности, проезд усложнен на Голосеевском проспекте в сторону бульвара Дружбы народов.

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На Южном мосту, Северном мосту и мосту Патона небольшие тянучки, Дарницкий мост и мост Метро свободны. Пробками скованы Набережно-Рыбальская и Набережно-Крещатицкая, Подол и улица Бойчука.

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Кроме того, традиционно пробки на проспекте Победы, Академика Палладина, на Большой Окружной и на выезде со стороны Вишневого.

Напомним, что накануне, 13 января, близ автостанции на "Выдубичах" залило водой тоннель.

Ранее сайт "Сегодня" выяснил, что планируют власти изменить в Киеве, где смогут парковаться столичные водители, а также когда и на сколько изменится стоимость парковки. Тем временем в правительстве предлагают обустраивать парковки на крышах домов. Что именно хотят сделать, смотрите в нашем сюжете:

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